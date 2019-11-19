Голлі Беррі травмувалася під час зйомок: деталі

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Голлі Беррі / Instagram /@halleberry

Оскароносна акторка зазнала травм на зйомках стрічки "Ображена". У цьому фільмі вона грає головну роль та вперше виступає як режисер. За словами продюсерів, здоров'ю зірки зараз нічого не загрожує. Голлі Беррі планує повернутися до зйомок вже цієї п'ятниці.

Зараз зірка працює режисером над своєю дебютною спортивною драмою про мистецтво змішаних єдиноборств. Вона грає роль жінки-бійця Джекі на прізвисько Справедливість. Зйомки передбачають чимале фізичне навантаження, адже за сценарієм Голлі Беррі готується до бою із жорстокою суперницею.

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Під час зйомок сцени бою в одному із боксерських залів в Нью-Джерсі Голлі отримала кілька ударів. Їй навіть довелося звернутися по допомогу до медиків.  

Голлі зараз відновлюється, вона дійсно втомилася і потребує перерви,
– розповів один з продюсерів фільму. 

Роботу над стрічкою "Ображена" планують відновити за кілька днів. Проте сцени з тринажерного залу, який був заброньований до 2 грудня, доведеться відкласти.

Ці фото були зроблені незадовго до травми акторки. Вона наполегливо працювала над своїм тілом, аби точно втілити силу та незламність своєї героїні. 

Немає кращого почуття, ніж поставити мету і знищити її. Я закликаю вас, друзі, встановлювати свої планки. Яка ваша мета у спорті? Встановіть ціль вище, ніж ви розраховуєте. Робота не буде легкою, але результат того вартий. Вартий кожної клятої секунди,
– написала Голлі Беррі у своєму інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Травми
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