Український трилер під назвою Let it snow – "Хай іде сніг" режисера Стаса Капралова через свою компанію Grindstone Entertainment придбав найбільший у світі американський дистриб’ютор Lionsgate. Компанія випускала такі фільми, як "Реквієм за мрією", "Голодні ігри", "Пила", "Перевізник", "Американський психопат" та інші.

Приємною новиною на своїй сторінці у фейсбуці поділився сам режисер Капралов. За його словами, після кількох місяців мовчання він може сміливо заявити, що його фільм показуватимуть у Голлівуді.

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Нарешті про це можна говорити вголос, адже декілька місяців доводилося радіти мовчки і стримувати язика за зубами! Сьогодні про це вже офіційно написали HOLLYWOOD REPORTER і SCREEN DAILY! Хочу подякувати всій команді, більшість з яких – це мої друзі! Це все відбулося завдяки вашій енергії, таланту і професійному фанатизму! Тільки так може виникнути магія,

– не стримував емоцій Стас Капралов.

Відомо, що у фільм створено у копродукції України, США та Іспанії. Головну роль у ньому зіграє голлівудська актриса з України Іванна Сахно. Вона стане сноубордисткою, яка повинна рятуватись у засніжених горах від жорстокого безликого наїзника. Він не хоче її вбивати, а психологічно над нею знущається та отримує від цього насолоду.

Let It Snow – це сильний та захоплюючий трилер. Широкомасштабні кадри гір, що вкриті снігом, проберуть аудиторію до кісток. Сноубордисти, бережіться!

– прокоментував Стен Вертліб з Grindstone Entertainment, компанії Lionsgate.



Фільм "Хай іде сніг" 2020 року покажуть у США / Фото з відкритих джерел

У мережі вже з'явились перші кадри фільму за її участю. Угода на продаж фільму "Хай іде сніг" на території північної Америки було підписан 29 червня, а прем'єра фільму повинна відбутись 22 вересня, якщо на це не повпливає пандемія коронавірусу.



Іванна Сахно в ролі сноубордистки у фільмі "Хай іде сніг" / Instagram / @ivannasakhno