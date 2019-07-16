Голлівуд приголомшив актор, затверджений на роль Елвіса Преслі: неймовірна схожість

Біографічні кінострічки про легендарних музикантів стали своєрідним трендом у Голлівуді. Тому після "Богемної рапсодії" та "Рокетмена" до виходу готують фільм про Елвіса Преслі. На роль вже затвердили актора, який неймовірно подібний до легендарного артиста.

Як повідомляє People, режисером фільму про Евіса Преслі став знаменитий Баз Лурман, відомий екранізацією "Великого Гетсбі". Тому чимало голлівудських акторів прагнули долучитись до проекту та отримати головну роль у фільмі, зокрема, Гаррі Стайлс, Ансель Елгорт, Аарон Тейлор-Джонсон, Майлз Теллер і інші. Однак після довготривалих кастингів режисер і продюсери визначились із зіркою нового фільму, відтак Елвіса Преслі зіграє молодий і перспективний Остін Батлер.

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Та не тільки акторська майстерність допомогла йому отримати престижну роль у фільмі. 27-річний Остін має неймовірну схожість з королем рок-н-ролу.

"Я знав, що фільм буде приречений на провал, якщо на кастингу ми зробимо неправильний вибір. Ми ретельно шукали актора, який би зміг передати виключно природні рухи співака, його вокальні дані і вразливість артиста... Я чув про роботу Остіна Батлера в бродвейській постановці "Продавець льоду гряде" (The Iceman Cometh)... В результаті знайшов того, хто зможе зіграти одного з найбільших людей в історії світової музики", – розповів Баз Лурман.



Остін Батлер зіграє легендарного Елвіса Преслі / People

За словами представників Warner Bros., кінострічка розповість глядачам про нелегкий шлях Елвіса Преслі до світової слави. Тому прихильники зможуть побачити легендарного артиста зовсім з іншої сторони. Розпочнуться зйомки в 2020 році в Австралії, тому новинку кіно слід очікувати у 2021.