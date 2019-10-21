Голлівудська акторка Фелісіті Гаффман у в'язниці: з'явились перші фото зірки

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Фелісіті Гаффман у в'язниці: акторку навідав її чоловік
Фелісіті Гаффман у в'язниці: акторку навідав її чоловік / www.tmz.com

Через шахрайську схему акторка Фелісіті Гаффман не тільки втратила перспективні ролі, але й потрапила до в'язниці. Судді вирішили, що зірка повинна провести за ґратами 2 тижні, щоб зрозуміти свою провину перед суспільством. У мережі опублікували перші фото, на яких видно Фелісіті Гаффман у тюремній формі.

Папараці американського таблоїда TMZ вдалось зробити кілька світлин, коли 56-річну Фелісіті Гаффман навідували її родичі. Акторка перебуває у в'язниці Каліфорнії, де вийшла до рідних у зеленій тюремній формі з іменним написом на кишені. 

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Цікаво, що Фелісіті крокувала без супроводу охоронців та без кайданів. Її зустріч з чоловіком Вільямом Мейсі та старшою донькою Софією відбулось на відкритому майданчику в'язниці. А от 17-річна Джорджія, яка й провокувала зіркову маму переступити закон та дати хабар за вступ у коледж, не навідує Фелісіті Гаффман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TMZ (@tmz_tv)

Як раніше повідомляли журналісти західних ЗМІ, акторка буде відбувати покарання за ґратами всього 14 днів. Звільнення Фелісіті Гаффман відбудеться на свято Геловіну, 31 жовтня. Окрім цього, голлівудська зірка вже виплатила штраф та упродовж року буде відбувати умовне покарання, яке включає виправні роботи. 

Що відомо про кримінальну справу за участю Фелісіті Гаффман?

Вперше про шахрайську схему за участю Фелісіті Гаффман почали говорити у березні 2019 року. Тоді працівники ФБР затримали американську акторку та відкрили кримінальну справу проти неї. Причиною для арешту стали заяви батьків абітурієнтів, які стверджували, що в престижних коледжах та університетах діє корупційна схема, яку запровадила американська зірка. За офіційними даними, Фелісіті Гаффман заплатила 15 тисяч доларів за вступ своєї доньки до вишу і допомагала іншим заможним людям допомогти їхнім нащадкам. 

Пізніше стало відомо, що у шахрайську схему була залучена ще одна акторка Лорі Лафлін. За даними слідства, голлівудські зірки оцінювали вступ дітей до вишів від 200 тисяч до 6,5 мільйона доларів США. Кошти Фелісіті Гаффман передавала до Key Worldwide Foundation, де начебто готували абітурієнтів до вступу. Насправді серед членів організації були представники коледжів та університетів, які й допомагали підліткам пройти всі етапи вступу до вишів.

Після скандального обвинувачення Фелісіті Гаффман визнала свою провину у суді. Водночас її кар'єра пішла на спад: акторці відмовили у запланованих зйомках. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
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