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Голлівудська та українська акторка Іванна Сахно інфікувалася коронавірусом

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Іванна Сахно заразилася коронавірусом / Фото: Getty Images

Відома українська та голлівудська акторка Іванна Сахно захворіла на коронавірус. Зірка розповіла, що симптоми у неї проявилися не одразу. Зараз вона перебуває вдома на самоізоляції.

Смертельний вірус нещадно вражає людей незалежно від їхнього статусу у суспільстві. Вже не одна знаменитість постраждала від цієї недуги. До числа тих, хто розповів про своє захворювання, долучилася 22-річна голлівудська та українська акторка Іванна Сахно. Про інфікування та лікування вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

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Іванна відома своїми ролями у американського блокбастері "Тихоокеанський рубіж: повстання" та екшн-комедії "Шпигун". Дівчина зізналася, що симптоми коронавірусу у неї з'являлися поступово. Вона відчувала біль у спині та легенях, піднялася температура та була носова кровотеча.

Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш обов'язок. Так ми зможемо зберегти життя тим, хто поруч,
– написала Сахно в публікації.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Що відомо про Іванну Сахно?Іванна Сахно народилася в Києві в 1997 році. В Україні стала відомою після ролі в сіткомі "Леся+Рома". Пізніше зіграла у фільмі "Іван Сила". У 2013 році Іванна живе та працює в Лос-Анджелесі. У 2016 році вона отримала одну з головних ролей у блокбастері "Тихоокеанський рубіж 2", в якому заявила про себе на весь Голлівуд. Згодом Сахно долучилася до акторського складу ще одного голівудського блокбастеру "Шпигун". За час своєї кар'єри акторка взяла участь у 16 кінопроєктах.

Зазначимо, станом на 21 березня у світі зафіксовано понад 303 тисячі інфікування коронавірусом. Померли понад 13 тисяч людей. Вдалося одужати більш, ніж 88 тисячам осіб. В Україні наразі зафіксували 47 випадків захворювання та 3 смерті. Одна людина виздоровіла. Громадян закликають залишатися вдома. При перших симптомах захворювання – звертайтеся до сімейного лікаря.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Кіно Коронавірус Covid-19 Новини України Новини LifeStyle Голлівуд LifeStyle
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