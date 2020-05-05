Голлівудські акторки відлупцювали одна одну у відео: під час бійки ніхто не постраждав

Імениті зірки кінематографа Камерон Діаз, Скарлетт Йоганссон, Геллі Беррі, Марго Роббі та інші долучилися до популярного челенджу The boss bitch fight. Акторки зняли відео, у якому через камеру надавали стусанів одна одній. Так, вони розважилися на карантині та показали трюки, які опанували впродовж кар'єри.

Пандемія коронавірусу поставила на паузу всі зйомки, залишивши голлівудських знаменитостей поза спалахами камер. Проте відомі акторки так занудьгували за новими сценами, що самостійно зняли відео, яке підірвало мережу. В агресивному ролику, що з'явився на ютубі, зірки відлупцювали одна одну. На щастя, завдяки карантину, бійка відбулася дистанційно та не завдала травм жодній з актрис.

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Так званий челендж The boss bitch fight започаткувала 41-річна новозеландська акторка і каскадера Зої Белл. Відео починається з того, що вона сидить у вітальні свого будинку і читає книжку. Проте для знаменитості, яка звикла до численних зйомок, це видалося нудним заняттям і вона вирішила пограти з подругами.

Зої підійшла до камери та з усієї сили вдарила ногою в екран. Наступними дали свою відповідь зірка стрічок "Ксена: принцеса-воїн" Люсі Лоулес, "Чорна вдова" Скарлетт Йоганссон, Марго Роббі, Камерон Діаз, Геллі Беррі, Флоренс П'ю та інші. Вони виконували каскадерські трюки, падаючи обличчям у пісок з роликів, перекочуючись через диван та з головою занурюючись у басейн. Завдяки злагодженій роботі акторок може здатись, що вони перебувають на одному знімальному майданчику, а відео зняте одним дублем.

Голлівудські акторки відлупцювали одна одну: дивіться відео онлайн