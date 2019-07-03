Голлівудський "Капітан Америка" Кріс Еванс знявся у детективі: трейлер до фільму "Ножі наголо"

Мережу стрімко підкорює перший офіційний трейлер до фільму "Ножі наголо" (Knives Out). Головну роль у детективній історії виконав знаменитий актор Кріс Еванс, найбільш відомий за участю у фільмах Marvel.

Режисером кінострічки став Райан Джонсон, який майстерно зняв восьмий епізод "Зоряних війн". Відтак відомий режисер з легкістю залучив до нової кінострічки найпопулярніших акторів, які й привернули чималу увагу кіноманів до нового фільму. Так, у "ножі наголо" глядачі зможуть побачити Кріса Еванса, Деніела Крейга, Дона Джонсона, Джеймі Лі Кертіс, Анну де Армас.

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Фільм "Ножі наголо": зірковий склад / Фото CNN

В одному з інтерв'ю Райан Джонсон зізнався, що є палким прихильником детективів Агати Крісті. Тому для нового фільму він самотужки створив сюжет, який зможе здивувати навіть найвибагливіших любителів кіно. Загадкова історія вже приголомшила мережу у новому трейлері.

За сюжетом "Ножі наголо", сімейна ідилія в одному великому будинку завершується, коли в помешканні знаходять мертвим 85-річного Морріса Робінсона (Дон Джонсон). Родичі загиблого не розуміють, як вбивця зумів вчинити злочин, адже є чимало питань, на які могла б дати відповідь тільки людина, яка вже стикалась із подібним.

Загадкове вбивство береться розслідувати приватний детектив Бенуа Блан (Деніел Крейг), який збирає всю родину в одній кімнаті. Та виявляється, що історія значно заплутаніша, аніж гадав детектив. Кожен з присутніх, зокрема, дружина покійного (Джеймі Лі Кертіс) та його син (Кріс Еванс), мають таємниці, які могли змусити їх вбити голову родини.

Відомо, що зйомки фільму "Ножі наголо" розпочались 30 жовтня 2018 року. Прем'єра кінострічки запланована вже на осінь 2019-го.

Дивіться перший трейлер до фільму "Ножі наголо": відео