Голлівудський ловелас Зак Ефрон закрутив новий роман, – ЗМІ

Американський актор Зак Ефрон має нову дівчину. Обраницею знаменитого красеня стала його колега – 26-річна акторка Хелстон Сейдж.

Як повідомляє таблоїд Us Weekly з посиланням на інсайдерів, пара почала зустрічатись наприкінці 2019 року. Зак Ефрон, якому приписують чимало романів, вирішив не афішувати особисте життя, тому й досі не підтверджує інформацію західних ЗМІ. Водночас інсайдер додав, що насправді стосунки голлівудського актора та Хелстон Сейдж стрімко розвиваються, а Зак не хоче втрачати дівчину через галас у пресі.

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Вони дуже закохані і серйозно ставляться до цих стосунків. Зак і Хелстон провели новорічні канікули разом у Санта-Барбарі,

– повідомили джерела.

Наразі актори не коментують ймовірного роману та утримуються від публікацій спільних фото у мережі.

Цікаво, що Зак Ефрон та Хелстон Сейдж знайомі щонайменше 4 роки. Актори разом знімались у комедійному фільмі "Сусіди. На стежці війни". У кінострічці Зак Ефрон отримав одну з головних ролей – гультяя і "короля вечірок" Тедді Сандерса, а от Хелстон зіграла запальну красуню на ім'я Брук.

Що відомо про особисте життя Зака Ефрона? Популярність актор здобув після прем'єри "Класного мюзиклу". Романтична кінострічка настільки сподобалась усім глядачам, що роман головних зірок Зака Ефрона та Ванесси Гадженс опинився на перших шпальтах всіх видань. Однак після 5 років стосунків пара оголосила про розрив. Причиною не стали зради чи інтриги, Зак і Ванесса відверто розповіли, що втомились один від одного.



Після цього Ефрону приписували десятки романів, і тільки кілька з них актор офіційно підтвердив. Так, обраницями красеня були акторки Тереза Палмер, Лілі Коллінз, спортсменка Сара Бро та модель Самі Миро.