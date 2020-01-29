24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Голлівудський ловелас Зак Ефрон закрутив новий роман, – ЗМІ

366 Читать новость на русском
Зак Ефрон закрутив роман із Хелстон Сейдж. / www.glamour.com

Американський актор Зак Ефрон має нову дівчину. Обраницею знаменитого красеня стала його колега – 26-річна акторка Хелстон Сейдж.

Як повідомляє таблоїд Us Weekly з посиланням на інсайдерів, пара почала зустрічатись наприкінці 2019 року. Зак Ефрон, якому приписують чимало романів, вирішив не афішувати особисте життя, тому й досі не підтверджує інформацію західних ЗМІ. Водночас інсайдер додав, що насправді стосунки голлівудського актора та Хелстон Сейдж стрімко розвиваються, а Зак не хоче втрачати дівчину через галас у пресі. 

Читайте також: Знову разом: актор Ченнінг Тейтум відновив роман з відомою співачкою

Вони дуже закохані і серйозно ставляться до цих стосунків. Зак і Хелстон провели новорічні канікули разом у Санта-Барбарі,
– повідомили джерела. 

Наразі актори не коментують ймовірного роману та утримуються від публікацій спільних фото у мережі.

Цікаво, що Зак Ефрон та Хелстон Сейдж знайомі щонайменше 4 роки. Актори разом знімались у комедійному фільмі "Сусіди. На стежці війни". У кінострічці Зак Ефрон отримав одну з головних ролей – гультяя і "короля вечірок" Тедді Сандерса, а от Хелстон зіграла запальну красуню на ім'я Брук. 

Що відомо про особисте життя Зака Ефрона? Популярність актор здобув після прем'єри "Класного мюзиклу". Романтична кінострічка настільки сподобалась усім глядачам, що роман головних зірок Зака Ефрона та Ванесси Гадженс опинився на перших шпальтах всіх видань. Однак після 5 років стосунків пара оголосила про розрив. Причиною не стали зради чи інтриги, Зак і Ванесса відверто розповіли, що втомились один від одного. 

Після цього Ефрону приписували десятки романів, і тільки кілька з них актор офіційно підтвердив. Так, обраницями красеня були акторки Тереза Палмер, Лілі Коллінз, спортсменка Сара Бро та модель Самі Миро. 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
23438
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 2900
27 січня 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1454
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 5774
27 січня 09:51 Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки
Марина Джура 3298
25 січня 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 12847
Новини
Більше новин
Залиште відгук