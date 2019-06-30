Голос Діти 5 сезон 6 випуск вокальні нокаути: хто покинув шоу

Закінчився шостий випуск п'ятого сезону шоу "Голос. Діти", що вийшов 30 червня о 21:00 на каналі "1+1". Зіркові тренери влаштували вокальні нокаути між своїми підопічними та обрали лише найкращих, які позмагаються за головну перемогу на проекті.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників сформованих команд чекали вокальні нокаути, де з кожної команди у прямі ефіри потрапило лише по двоє учасників. Тому на музичному "рингу" зібрались всі учасники команд тренерів, які були обрані під час чотирьох "сліпих" прослуховувань та вокальних боїв, та мали за честь поборотись за місце вже у наступних випусках шоу.

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Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Команду гурту "Время и Стекло" покинули: Таїсія Скоморохова і Дар'я Бугайчук.



Учасники команди "Время и Стекло" після вокальних боїв / 1+1

Команду Джамали покинули: Ярослав Політов і Надія Довбуш.



Учасники команди Джамали після вокальних боїв / 1+1

Команду Дзідьо покинули: Софія Винник і Ярослав Рогальський.



Учасники команди Дзідзя після вокальних боїв / 1+1

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Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.