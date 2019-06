Голос Діти 5 сезон 3 випуск онлайн: "кришталевий" хлопчик, улюблениця бабусь і донька Кошового

Третій випуск нового п'ятого сезону вокального проекту "Голос. Діти" вийшов на екрани каналу "1+1" 9 червня о 21:00. Зіркові тренери під час третього кастингу "сліпих прослуховувань" продовжили шукати унікальні дитячі голоси в Україні.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників спершу чекають "сліпі прослуховування": тренери, сидячи в кріслах спиною до сцени, оцінюють тільки голос кожного вокаліста. Натиснувши кнопку, зірковий тренер розвертає своє крісло до учасника, таким чином запрошуючи вокаліста до своєї команди.

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: зірка з Молдови, син офтальмолога та юна "Ніна Матвієнко"

Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Єсенія Селєзньова, 8 років

Дівчинка з Києва вже з дитинства росте в музичній атмосфері. Батьки її вже познайомили з найкращими зірками українського шоу-бізнесу – Христиною Соловій, Сергієм Бабкіним та іншими. Єсенія хоче піти "стопами батьків" і реалізувати себе в музичній індустрії. Вона першою вийшла у третьому випуску шоу на головну сцену проекту і виконала запальну пісню "Шиншилла" Тіни Кароль, тим самим змогла повернути крісла Дзідзя і Джамали. В кінцевому результаті вона обрала команду переможниці Євробачення-2016.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Єсенія Селєзньова – Шиншилла

Нікіта Ачкасов, 12 років

Ще один киянин переконаний, що всі ми живемо у світі неймовірних можливостей. Хлопчик гордиться своїм містом, тому що у ньому він сповна може себе реалізувати. Незважаючи на великі амбіції, Нікіту уникають в школі через те, що він віддає перевагу спілкуванню з дівчатами. Йому подобається робити різні зачіски і макіяжі, доглядати за рослинами і просто спілкуватись з протилежною статтю. Хлопець вийшов на сцену, щоб додати у цьому світі ще більше яскравих фарб і довести, що потрібно стирати всі стереотипи. Він виконав пісню Елтона Джона "Can you feel the love tonight" і своїм потужним голосом зміг повернути всі крісла суддів. Але Нікіта все ж обрав за тренера Джамалу.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Нікіта Ачкасов – Can you feel the love tonight

Єлизавета Кирилюк, 10 років

Дівчинка з Вінниці вже з малих років прагне бути співачкою. Її найкраща подруга вже була на вокальному проекті в команді Монатіка та навіть виступала з ним на НСК "Олімпійський". Це і надихнуло Лізу, через що вона теж хоче досягнути найбільших вершин. На сцену "Голос. Діти" вона вийшла із піснею Онуки "Це моє місто" і всім серцем мріяла, щоб до неї повернулась Джамала, що на останніх секундах і сталось! Тепер у команді Джамали одразу три нових учасники вже на перших хвилинах шоу.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Єлизавета Кирилюк – Це моє місто

Валерія Низова, 10 років

Ще одна кияноча зізнається, що співає з самого дитинства. Навіть коли перебувала у лікарнях, вона не забувала про вокал. А її часто госпіталізували через те, що з 2,5 років у неї хвороба Крона – захворювання, що вражає кишківник. Мама розповіла, що все життя вона повинна притримуватись строгої дієти, через що маленька Валерія не може їсти печива, морозива, хліба та інших продуктів. Дівчинка закликає більше мріяти і тоді все у людей вийде. На сліпі прослуховування вона вийшла із піснею американки Pink "Just give me a reason", але їй не вдалось повернути жодне з крісел, через що автоматично вибула з проекту.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Валерія Низова – Just give me a reason

Каріна Столаба, 14 років

Дівчина з Івано-Франківська поділилась, що любить своє місто і можливості, яке воно дає. До прикладу, один з університетів подарував їй стипендію на навчання для здобуття фаху юриста. Але Карина зізнається, що це потрібно лише її батькам, а не їй, адже вона мріє про музичну освіту, кар'єру та армію фанатів. Батьки ж поставили їй ультиматум, що якщо до неї повернуться всі судді, тоді можна буде подумати і про вокальні перспективи. Відтак, учасниця сліпих прослуховувань вийшла на сцену з піснею "Cryin" гурту Aerosmith і одразу повернула всі крісла тренерів! Енергія та неймовірний вокал, який підкорив виконавців, зробив справжній фурор в залі "Голос. Діти". Та все ж вона обрала дует "Время и стекло".

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Каріна Столаба – Cryin

Михайло Єкимов, 9 років

Хлопчика з міста Могилів дуже любить творчість "Время и стекло" і в майбутньому також мріє такий самий дует. Він вже навіть має напарницю, з якою виступає на всіх конкурсах і яка йому дуже подобається. Маленький хлопчик з доволі дорослою піснею "Разговор со счастьем" з художнього фільму "Іван Васильович змінює професію" виступив на сліпих прослуховуваннях, але не зміг повернути жодного крісла. Але його маленька мрія все ж здійснилась і він заспівав разом з Надьою Дорофєєвою і Позитивом пісню "Топ".

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Михайло Єкимов – Разговор со счастьем

Ліана Андреасян, 14 років

Дівчинка з Вірменії надихається своєю землячкою Србуі Саргасян, яка раніше брала участь в дорослому "Голосі країни". Ліана теж вирішила випробувати долю і спробувати свої сили на дитячому проекті в Україні, адже переконана, що тут немає жодних упереджень до інших національностей, адже на українському проекті оцінюють виключно вокальні дані. Учасниця сліпих прослуховувань вийшла на сцену з популярною піснею гурту KAZKA "Плакала" і на останніх секундах виступу змогла повернути крісло Дзідзя.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Ліана Андреасян – Плакала

Анастасія Єрьоменко, 13 років

Учасниця проекту з Донецької області має непросту долю: у селі вона порається по господарству разом з мамою, адже її тато колись був шахтарем, а тепер перебуває в зоні проведення ООС. Хоч Настя і немає можливостей для втілення своєї мрії, вона мріє про велику сцену. Вийшовши на головну сцену, вона вразила неймовірним виконання легендарної пісні Вітні Х'юстон "I will always love you". Втім, незважаючи на складну пісню, вона не змогла повернути кріслого жодного з тренерів.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Анастасія Єрьоменко – I will always love you

Ангеліна Тереннікова, 13 років

Дівчина з Вишгорода в юному віці вже пережила важкий переїзд в інше місто, але все ж перепросила батьків, щоб повернутись назад додому. Адже саме так вона зможе краще і швидше реалізовувати себе поряд зі столицею України. Дівчинка хоче довести собі і батькам, що її старання і прохання не були даремними. Ангеліна вирішила підкорити суддів потужним виконанням хіта гурту "Антитіла" "Там, де ми є" і змогла повернути крісла Джамали і Дзідзя. Та дівчинка вирішила обрати Джамалу.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Анастасія Єрьоменко – Там, де ми є

Давид Красилюк, 10 років

Талановитий хлопчик з міста Миколаєва має ще й інше прізвисько – "кришталевий хлопчик", адже у нього є рідкісна хвороба – остеопороз. Це захворювання, яке характеризується не надто міцними кістками, через що при будь-якому ударі він може мати не забій, а перелом. Але хлопчик не падає духом і зізнається, що проект "Голос. Діти" – це його мрія і саме там він мріє дарувати людям усмішки. Вражаючий дорослий голос як для маленького хлопчик неабияк здивував тренерів на сліпих прослуховуваннях, через що дует "Время и стекло", повернув свої крісла на пісню "California Dreamin'" артистки Sia. Так він і потрапив у "Голос. Діти".

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Давид Красилюк – California Dreamin'

Надія Верховська, 14 років

Ще одна учасниця з містечка Фастів є справжньою місцевою зірочкою, адже разом з дорослим жіночим колективом "Досвідки" вже кілька років подорожує містами і селами Київської області. Найстаршій учасниці колективу є 90 років, але дівчинка через це не комплексує і навпаки – гордиться, що разом з ними та своєю бабусею може популяризувати українську пісню. Сьогодні вона вийшла на головну сцену країни і вперше вийшла з піснею з іноземного репертуару – "Back To Black" співачки Amy Winehouse. І їй вдалось повернути крісло Дзідзя, через що і потрапила на вокальний проект.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Надія Верховська – Back To Black

Олена Усенко, 11 років

Маленька вокалістка з міста Біла Церква переконана, що музика відкрила у ній ще один талант – до малювання. Вона часто закривається у себе в кімнаті і малює улюблених зірок шоу-бізнесу – "Время и стекло", Тіну Кароль та інших. Олена мріє не лише потрапити у проект "Голос. Діти" та ще й до Наді і Позитива, а й в майбутньому заспівати з ними на одній сцені. Вона заспівала головний хіт кумирів "На стиле", але так і не змогла завоювати любов тренерів.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Олена Усенко – На стиле

Варвара Кошова, 11 років

Маленька киянка і донька відомого коміка Євгена Кошового вирішила знову прийти на вокальний проект і дійти до омріяного фіналу, коли їй це не вдалось в команді Потапа. Її батьки, зіркові друзі та колеги батька і вся родина вірять у дівчинку, щоб та довела всім, що її голос гідний перемоги. Варвара 2,5 роки готувалась до цього дня, щоб підкорити серця тренерів на сліпих прослуховуваннях. Вона заспівала пісню "Fall in Line" Крістіни Агілери і до неї повернулись всі крісла суддів. Після деяких роздумів вона вирішила обрати за наставника Джамалу.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Варвара Кошова – Fall in Line

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 1 випуск онлайн: які талановиті учасники першими поповнили команди суддів

Під час шоу "Голос. Діти" 5 сезон 1 випуск зіркові тренери набрали 8 учасників.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив мають таких учасників: Каріна Столаба і Давид Красилюк.

У команді Джамали – Єсенія Селєзньова, Нікіта Ачкасов, Єлизавета Кирилюк та Ангеліна Тереннікова.

А у Дзідьо – Ліана Андреасян і Надія Верховська.

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.