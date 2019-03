Голос країни 9 сезон 9 випуск: чуттєві виступи та романтика серед зіркових суддів

У 9 випуску розважального проекту "Голос країни 9 сезон" учасники зійшлися в останніх вокальних боях. Відтак Потап, Монатік, Дан Балан та Тіна Кароль зі своїми фаворитами вийдуть у перші прямі ефіри та будуть боротись за головний кубок шоу.

У неділю, 17 березня, відгримів 9 випуск популярного телешоу "Голос країни 9 сезон". На сцену проекту вийшли талановиті вокалісти, які у двобої намагались вибороти собі квиток у прямі ефіри. Хто ж зумів потрапити у наступний етап шоу та якими яскравими моментами відзначився 9 ефір – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також: Голос країни 9 сезон 8 випуск: як критикувала Тіна Кароль і чому зіткнулися Дан Балан з Потапом

Катерина Гулюк та гурт "Шпилясті кобзарі"

Відкривати вокальні двобої взялась команда Потапа. Так, Катерина Гулюк вийшла проти квартету "Шпилясті кобзарі". Вокалісти оригінально виконали народну пісню "Ой, під вишнею". Учасники шоу "Голос країни 9 сезон" додали креативу звичній композиції та наповнили її елементами ритм-енд-блюзу та кантрі-енд-вестерн.

Зіркові тренери були в захваті від сучасного звучання народної пісні. Судді підтримали Катерину Гулюк, яка не побоялась виступити з чоловічим гуртом. Але Потап зізнався, що його підкорило звучання кобзи, тому колектив "Шпилясті кобзарі" пройшли у прямі ефіри.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Гулюк та "Шпилястих кобзарів"

Читайте також: Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу

Катерина Бєгу та Олександр Тесленко

Підкорювати сцену вийшли одні з фаворитів проекту – Катерина Бєгу та Олександр Тесленко. Хлопець перед виступом зізнався, що не має шансу вибороти місце в команді Дана Балана, адже його суперниця отримала найбільшу популярність в мережі. Проте Олександр захотів зробити все, щоб отримати другий шанс від зіркових тренерів.

Читайте також: Голос країни 9 сезон 7 випуск: якими особливими учасниками закрилися команди зіркових тренерів

Пара виконала пісню 90-их I've Been Thinking About You легендарного гурту Londonbeat. І хоч Олександр Тесленко переконливо звучав у дуеті, але перемогу у двобої отримала Катерина Бєгу. Зіркові судді не обрали хлопця, тому він попрощався зі сценою шоу.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Катерини Бєгу та Олександра Тесленка

Магдалена Паскар та Олександр Мороз

Вокальні батли продовжила команда Монатіка. На сцену вийшов найчуттєвіший дует на проекті – Магдалена Паскар та Олександр Мороз. Талановиті українці виконали пісню Another Love, фрагмент з якої в перекладі – "я хочу заспівати пісню, яка буде належати тільки нам". Тому Магдалена вирішила присвятити цю пісню супернику та таким чином подякувати за час, проведений на проекті, та підтримку.

Лірична пісня і ніжний дует до сліз зворушив Монатіка. Всі зіркові тренери були в захваті від композиції у виконанні Магдалени та Олександра. Після довгих вагань Монатік змушений був зробити вибір – він обрав Магдалену Паскар. А от за Олександра Мороза розгорілась боротьба: "вкрасти" співака захотіли Тіна Кароль і Дан Балан, однак вокаліст обрав молдовського артиста.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Магдалени Паскар та Олександра Мороза

Марія Нікуліна та Дарія Храмова

"Дві кішечки" з команди Тіни Кароль Марія Нікуліна та Дарія Храмова теж вийшли на вирішальний вокальний двобій. Зірковий тренер обрала для співачок популярну пісню американських поп-дів – Бейонсе та Леді Гаги. Дівчата виконали запальну композицію та показали запеклу боротьбу.

Тіна Кароль залишила у шоу "Голос країни-9" Дарію Храмову, яка є учасницею її фан-групи. А от з Марією Нікуліною співачка змушена була попрощатись.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Нікуліної та Дарії Храмової

Читайте також: Голос країни 9 сезон 5 випуск: легендарні хіти у виконанні учасників та кумедні жарти Потапа

Роксолана Сирота і Артем Банар

Підопічні Потапа виконали запальну пісню Монатіка і Надії Дорофеєвої "Глубоко". Ця пісня є особливою, адже Артем займався аранжуванням композиції.

Щоб зробити вибір, Потап запросив на сцену Надію Дорофеєву, яка разом із Монатіком виконала фрагмент хіта. Після запальних танців колег зірковий тренер зробив непростий вибір: у його команді залишилась Роксолана Сирота.

А от Артем Банар мав змогу вибрати між двома тренерами, які захотіли "вкрасти" його у свою команду. Вокаліст поповнив команду Тіни Кароль.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Роксолани Сироти і Артема Банара

Гіоргі Дарахвелідзе, Самуеле Гріллі та Софія Шафір

Наступне тріо зуміло розпалити ромнатику у залі шоу "Голос країни-9". Гіоргі, Самуеле та Софія майстерно виконали пісню 90-их "Батарейка", яку поєднали з хітом Стінга – Shape of My Heart.

Зворушливу композицію Дан Балан присвятив Тіні Кароль, а під час виступу запросив її на танець, чим викликав шквал емоцій. Зірковий тренер, вислухавши поради своїх колег, залишив у команді запального Гіоргі Дарахвелідзе.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Гіоргі Дарахвелідзе, Самуеле Гріллі та Софії Шафір

Вікторія Уварова та Вікторія Олійник

Харизматичні Вікторії зуміли підняти зі стільців усіх глядачів, які насолоджувались незвичним виступом. Обидві вокалістки виконали пісню Аліни Паш "Бітанга", яку поєднали з композицією Сема Сміта та Кельвіна Харріса.

Читайте також: Голос країни 9 сезон 4 випуск: які пристрасті вирували на сцені та хто з учасників пройшов далі

Монатік обрав Вікторію Олійник, з якою продовжить боротьбу на шоу "Голос країни-9". Зіркові тренери не "вкрали" Вікторію Уварову. тому вона попрощалась з вокальним проектом.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Уварової та Вікторії Олійник

Дарина Ворончук та Данило Однораленко

Тіна Кароль поєднала два ніжні тембри в романтичній пісні. Дарина Ворончук та Данило Однораленко зуміли за лічені хвилини виступу зворушити глядачів та викликати у них захват. Не в меншому захопленні були й зіркові судді, які похвалили Тіну Кароль за титанічну роботу і вдало обрану композицію.

Після тривалих роздумів артистка запросила до своєї команди Данила Однораленка, який засмутився, що його суперницю не "вкрали".

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Дарини Ворончук та Данила Однораленка

В'ячеслав Кретов і Герман Романченко

А от Дан Балан вирішив влаштувати справжній чоловічий двобій. На сцену він запросив В'ячеслава Кретова і Германа Романченка, які зірвали овації після рок-пісні.

Читайте також: Голос країни 9 сезон 2 випуск: незвичні музичні стилі учасників та залицяння тренерів

Зіркові судді не знали, що порадити своєму колезі, адже обидва вокалісти звучали фантастично. Дан Балан обрав В'ячеслава Кретова, зазначивши, що Герман показав не гірший результат. Однак чоловіка не "вкрали", тому він чуттєво розпрощався з шоу.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ В'ячеслава Кретова і Германа Романченка

Микола Запорожан та Ярослав Кошельник

Потап вирішив поєднати у вокальних боях два оригінальні голоси – Миколи Запорожана та Ярослава Кошельника. Чоловіки виконали пісню харизматичного і романтичного італійського співака Адріано Челентано.

Співачка Тіна Кароль зізналась, що одесит Ярослав Кошельник може скласти конкуренцію Олегу Виннику, адже кожному його слову жінки вірять. Дослухавшись до вражень колеги, Потап вирішив саме його залишити у проекті.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Миколи Запорожана та Ярослава Кошельника

Читайте також: Голос країни 9 сезон 1 випуск: хто підкорив зіркових суддів приголомшливим співом

Марина Круть і дует Влада та Романа Таранцових

Бандуристка Марина Круть не очікувала, що її зірковий тренер Монатік покаже її талант з іншої сторони. Дівчина вийшла на сцену проекту з дуетом братів Таранцових. Вокалісти виконали хіт українського гурту "Друга ріки", додавши композиції "3 хвилини" звучання бандури та ритмічного аранжування.

Таке виконання пісні приголомшило лідера колективу Валерія Харчишина. який аплодував стоячи. Учасники заспівали кавер-пісню разом з її автором. Монатік забрав до своєї команди братів Таранцових, зазначивши, що рішення йому далось дуже складно. Потап вирішив "вкрасти" талановиту Марину Круть.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Марини Круть і дуету Влада та Романа Таранцових

Вікторія Боцвіна, Анастасія Андреєва та Ніка Тупилко

Тіна Кароль вирішила проекспериментувати, створивши тріо з неймовірних вокалісток – Вікторії, Ніки та Анастасії. Дівчата приголомшливо виконали світовий хіт та розповіли, якою є їхній зірковий тренер за лаштунками проекту.

Хоч усі учасниці проекту бездоганно заспівали, але Тіна вирішила обрати Ніку Тупилко, яка має голос Адель.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Боцвіної, Ніки Тупилко та Анастасії Андреєвої

Богдана Ренк та Валентин Колаковський

Перед виступом Валентин Колаковський зізнався, що очікував зустріти на двобої хлопця, з яким можна буде поборотись на сцені. Та його суперницею виявилась тендітна Богдана Ренк. Потап обрав для вокалістів романтичну пісню, яка настільки зблизила обох вокалістів, що Валентин ледь не закохався у дівчину.

Такий дует став відкриттям двобоїв, відтак Потап довго не міг визначитись з іменем того, хто далі продовжить з ним боротьбу. Однак після роздумів він обрав Богдану Ренк.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдани Ренк та Валентина Колаковського

Артем Ліска та Енрікеш Жоао Пресіндо

Харизматичний Артем Ліска вийшов на вокальний бій з Енрікешем Жоао Пресіндо. Вокалісти виконали світовий хіт, запаливши весь зал ритмічними ритмами треку. Дан Балан вирішив дати квиток в наступний етап шоу Енрікешу, а от Тіна Кароль "вкрала" Артема Ліску.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Ліски та Енрікеша Жоао Пресінди

Христина Сквірська та Аліна Пілужна

Надати українській народній пісні іншого, сучасного звучання взявся Монатік. Він запропонував Христині Сквірській та Аліні Підлужній виконати композицію "Цвіте терен", змінивши звиклі стереотипи щодо цієї пісні.

Приголомшливий вокал та незвичне звучання викликало шквал коментарів у зіркових тренерів. До вокальних нокаутів зуміла потрапити Аліна Підлужна.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Христини Сквірської та Аліни Підлужної

Відео буде згодом

Девід Аксельрод та Яна Клявіна

Закривали 9 випуск шоу "Голос країни-9" команда Тіни Кароль. У фіналі двобоїв на сцену вийшли Девід Аксельрод та Яна Клявіна. Вокалісти чуттєво заспівали пісню "Така, як ти" популярного українського гурту "Океан Ельзи".

Тіна Кароль завершила набір до своєї команди, запросивши у наступний етап шоу Девіда Аксельрода.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода та Яни Клявіної

Відео буде згодом

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та"Голос. Діти".

Потап (Олексій Потапенко) – відомий український продюсер та поп- і реп-виконавець. Хоч його дует з Настею Каменських розпався, однак він продовжує активно розвивати свої проекти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. Участь у вокальному шоу для Dan Balan буде дебютною.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.