Голос країни 10 сезон 5 випуск: українська Біллі Айліш та Оля Цибульська виступили на кастингу

Кастинги на розважальному проєкті "Голос країни" 10 сезон продовжуються. На шоу вже потрапили талановиті вокалісти, однак десятки інших теж мріють вийти на сцену. Відтак зіркові тренери стають все прискіпливіші у виборі. Хто ж зуміє пройти у наступний етап проєкту та чому на "Голос" прийшла Оля Цибульська – читайте у матеріалі.

У неділю, 16 лютого, відбувся 5 випуск розважального шоу "Голос країни". Ювілейний сезон проєкту і справді вражає глядачів: десятки талановитих вокалістів прийшли на кастинги та намагаються підкорити суддів своїм вокалом. Однак місць у командах Тіни Кароль, Дана Балана, Монатіка, Потапа і Насті Каменських залишається все менше, тому вони дедалі строгіше оцінюють виступи учасників. Перебірливість тренерів позначається і на конкурсантах: вокалісти ще з більшим запалом намагаються продемонструвати, на що здатні.

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Однак 5 день проєкту запам'ятається не тільки запеклою боротьбою за місця в командах, але й романтикою. На шоу прийдуть вокалісти, які підкорять глядачів ліричними треками. Окрім цього, Дан Балан і Тіна Кароль вкотре виконають дуетну пісню "Домой". Як це було – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Максим Перепелиця

Відкривати шоу взявся IT-спеціаліст Максим Перепелиця. Хлопець не має досвіду виступів, однак полюбляє співати та бачить себе на сцені у майбутньому. "Голос країни" став для нього першим щаблем у втіленні мрії. Перед виступом Максим не приховував, що хоче вразити всіх зіркових суддів. Однак ніжний тембр розвернув крісла всього двох тренерів. Програміст вибачився перед Монатіком та обрав команду Потапа і Насті.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Максима Перепелиці

Вахтанг Вахтангішвілі

Професійний футболіст Вахтанг із Києва також вирішив втілити свою мрію і підкорити велику сцену. Виступ перед аудиторією "Голосу країни-10" для спортсмена не дебютний. Він вже 10 років займається творчістю, виступає з власним гуртом та пише авторські пісні. На кастингах Вахтанг виконав трек, який став сучасним хітом усіх закоханих – "Незабудка" Тіми Білоруських. Хлопцю вдалось запросити на сцену всіх тренерів для виконання романтичної композиції. Вахтанг Вахтангішвілі не зумів розвернути крісло тільки Тіни Кароль, а після роздумів обрав команду Потапа і Насті Каменських.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Вахтанга Вахтангішвілі

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Сергій Паллаг

А от Сергія Паллагу можна сміливо назвати зіркою мережі. 35-річний чоловік із Закарпаття записує авторські пісні та кавери на популярні треки. Всі свої напрацювання він публікує в інстаграмі, де отримує десятки схвальних коментарів. Особливістю творчості Сергія Паллаги є те, що він виконує пісні виключно українською. Тому на кастингу він заспівав ритмічний трек Сергія Бабкіна "Моє кохання". Однак розвернути крісла зіркових тренерів йому не вдалось.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Паллаги

Зоряна Атлас

Стати співачкою мріє і 16-річна Зоряна Атлас – похресниця української телеведучої Лідії Таран. Дівчина зізналась, що всього пів року тому пережила інсульт. Лікарі казали, що їй не можна співати, адже це додаткове навантаження на судини. Однак Зоряна Атлас не бачить свого життя без музики, тому після того, як повністю одужала, вирішила підкорити "Голос країни-10". Своїм прикладом вона хоче показати: немає нічого неможливого для втілення мрії.

Неймовірний вокал підкорив усіх суддів, які натиснули на кнопку. Між тренерами розгорілась справжня боротьба, однак переконати Зоряну Атлас вдалось Монатіку. Саме його команду обрала дівчинка.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Зоряни Атлас

Анна Безгалова

Історія залицянь Дана Балана до Тіни Кароль надихнула 19-річну Анну Безгалову. Вона наважилась виступити Купідоном у цих стосунках. Дівчина прийшла на шоу "Голос країни-10", щоб зблизити своїх кумирів. Анна Безгалова виконала пісню "Домой", запаливши романтику в залі. Від композиції Тіна Кароль встала зі свого крісла та грайливо запропонувала Дану підтримати учасницю. Тренери натиснули на кнопку та станцювали в останні секунди виступу вокалістки.

Та на цьому романтика між артистами не закінчилась: Тіна і Дан виступили в тріо з Анною Безгаловою. Дівчина обрала команду Балана.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Безгалової

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Альона Крутієнко

На кастинги шоу прийшла й одеська співачка Альона Крутієнко, яка працює у барі Даніеля Салема. Історія шоумена надихнула її на реалізацію її мрій, тому жінка прийшла на кастинги "Голосу" разом зі своїм роботодавцем. Однак конкуренція аж ніяк не бентежить Даніеля, який також бере участь у проєкті. Він залюбки підтримав дівчину на кастингу.

33-річна вокалістка має за плечима не тільки багато років стажу, але й освіту консерваторії. Маючи великий досвід в музиці, Альона Крутієнко відчуває, що готова стати сольною співачкою. В останні секунди виступу її обрали Настя Каменських та Потап.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Альони Крутієнко

Влад Мартинов

Історія Влада Мартинова зворушила багатьох глядачів. Хлопець у 9 років втратив батька, тому з підліткового віку забезпечував сім'ю та важко працював на заводі в Запоріжжі. Проте Влад Мартинов мріє стати артистом, тому й прийшов на кастинги проєкту. На жаль, тренери не розвернулись на вокал талановитого учасника, заявивши, що прискіпливо обирають конкурсантів. Під час спілкування з суддями Влад зізнався, що присвячує виступ трьом головним жінкам свого життя – матері, бабусі та сестрі. Вокаліст пообіцяв ще раз прийти на шоу.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Влада Мартинова

Маріам Жорданія

Фіаско багатьох перспективних співаків не вплинула на настрій запальної грузинки Маріам Жорданії. Пишнотіла дівчина заявила, що все життя соромилася виступати перед великою публікою. Проте з часом вона зуміла перебороти свої комплекси та наважилась прийти на український "Голос країни-10". Харизма вокалістки та неперевершений вокал змусили Тіну Кароль підтанцьовувати. Поборотись за потенційну переможницю взялись Потап та Настя Каменських. Маріам Жорданія ледь стримувала свої сльози та обрала команду зіркового подружжя.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Маріам Жорданії

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Тоня Сова

Вокалістка, яку називають українською Біллі Айліш, вирішила публічно розповісти свою історію. Колишній бойфренд Тоні Сови забороняв їй співати та розвивати талант. Суперечки, несприйняття себе та надмірна худорлявість ледь не змусили її покінчити життя самогубством. Однак дівчина вчасно зупинилась і прагне своїм прикладом показати, що потрібно не слухати людей, які отруюють життя. Львів'янка чуттєвим виступом розвернула крісло Монатіка та не стримала сліз від розповіді своєї історії.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Тоні Сови

Аріна Азарова

Одеситка Аріна Азарова також вирішила спробувати свої сили на кастингу "Голосу країни-10". Емоційний виступ вона розпочала грою на арфі, завороживши всіх глядачів у залі. Дівчина хотіла показати, що цей музичний інструмент може бути сучасним та завдяки йому хіти можуть звучати по-іншому. Але потужний вокал Аріни Азарової та трек італійською мовою не дали результату: музикантка не змогла розвернути крісла зіркових тренерів.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Аріни Азарової

Галина Рудик

Вокалістка Галина Рудик зізналась, що розуміє велику конкуренцію в 10 сезоні "Голосу країни". Однак дівчина все ж не втрачає надії потрапити на шоу та вірить, що саме її бархатний вокал шукають зіркові тренери. Галина Рудик мріє вийти з ролі бек-вокалістки і стати справжньою артисткою. Унікальний тембр сподобався Дану Балану, який в останню секунду виступу натиснув на кнопку та запросив її до своєї команди.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Галини Рудик

Андрій Подкалюк

Син священника Андрій Подкалюк зізнався, що співає з дитинства. Батьки вирішили розлучитись, тому турбуватись про багатодітну сім'ю, що складається з 5 дітей, взявся цілеспрямований хлопець. Учасник проєкту співає в ресторанах, аби прогодувати своїх братів та сестер. Тому на кастинги він прийшов з шаленою підтримкою і впевненістю, що все вдасться. І так і сталось: всі тренери "Голосу країни" розвернули крісла, а Потап і Настя Каменських навіть заблокували Дана Балана. Однак Андрій Подкалюк обрав команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Андрія Подкалюка

Марія Кондратенко

Юна Марія Кондратенко вже досягла чималого успіху. Дівчина була фіналісткою проєкту "Голос. Діти" та є однією із зірок популярного серіалу "Школа". Однак Марія розуміє: щоб стати сольною співачкою, їй потрібен успішний старт. Саме тому вона прийшла підкорювати вокальний проєкт та мріяла розвернути бодай одне крісло.

Запальний виступ зумів вразити Потапа і Настю Каменських, які таки натиснули кнопку. Марія Кондратенко не стримувала захвату від такого результату.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Марії Кондратенко

Оля Цибульська

Несподівано на шоу прийшла і популярна українська співачка Оля Цибульська. Вона вже має багатотисячну армію прихильників та успішні треки, які можна почути на всіх радіостанціях країни. Та у відеощоденнику артистка зізналась, що на появу в "Голосі" її надихнув син Нестор. Хлопчик також мріє стати колись співаком, тому змалку грає на музичних інструментах та виконує пісні із зірковою матусею. Завдяки шоу Оля Цибульська вирішила показати нащадку, що успіху можна досягнути навіть без впливових батьків.

Артистка виконала свій трек "Цьомаю", який змусив танцювати увесь зал. Тільки Дан Балан не наважився натиснути на кнопку, однак підкорила всіх інших колег. Маленький Нестор викликав овації, як і його матуся, однак брати участь у проєкті Оля Цибульська відмовилась.

"Голос країни" 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн – виступ Олі Цибульської

Під час 5 випуску "Голосу країни" зіркові тренери обрали 10 учасників.

Потап і Настя Каменських запросили до команди Максима Перепелицю, Вахтанга Вахтангішвілі, Маріам Жорданію, Альону Крутієнко, Марію Кондратенко.

У команді Монатіка з'явились Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрій Подкалюк.

А от у Тіни Кароль був невдалий день, її команда не поповнилась учасниками.

Дан Балан же запросив Анну Безгалову та Галину Рудик.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.