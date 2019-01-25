Голос країни 9: від яких комплексів колись страждали зіркові тренери шоу

Розважальне шоу "Голос країни 9" прикувало до себе увагу мільйонів українців. Наразі на телеекранах вийшло два випуски проекту, відтак команди зіркових тренерів поповнились талановитими вокалістами. Та попри це знаменитості поділились несподіваними зізнаннями.

У другому випуску шоу "Голос країни 9" на сцену вийшла Христина Сквірська. Дівчина зізналась, що це її перший публічний виступ. До цього вона потай співала, коли нікого не було вдома. Причиною для цього були комплекси щодо зайвої ваги. Після хвилі образ у школі Христина Сквірська обрала здорове харчування та схудла, а згодом й наважилась втілити свою мрію – співати на великій сцені.

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Така історія учасниці проекту сколихнула спогади зіркових тренерів. Потап зізнався, що теж страждав від комплексів, однак, коли він виходить на сцену, почувається зовсім іншою людиною.

Багато талановитих людей порівнюють себе з зірками і думають, що у них так ніколи не вийде... Скажу про себе: коли я виходжу на сцену, мені здається, що я такий худий, красивий, в мене довге волосся… Сцена мені допомагає. Я за рахунок неї борюся з комплексами,

– поділився Потап.

Тіна Кароль підтвердила слова репера. Вона зізналась, що всі зірки свого часу долали комплекси та боялись співати на публіці. Проте наполеглива робота над собою дала свої результати – артисти добились успіху та бачать, як тепер ними захоплюються інші. З гумором Тіна додала, що навіть перед ефірами не могла нічого їсти 3 дні.

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А от Dan Balan відверто розповів, що був занадто худорлявим. Тому він тривалий час намагався набрати хоч трішки ваги та подолати свої комплекси.

Я був дуже-дуже худий. Намагався багато їсти, кожного дня тренувався, але був не задоволений тим, як виглядаю. Врешті-решт, я сказав: "Та ну його"… І раптом усе почало налагоджуватися,

– зізнався Dan Balan.

Раніше Монатік теж зробив несподіване зізнання про свої комплекси. Він розповів, що колись мав не ідеальні зуби, тому соромився усміхатись. Однак після старту вокальної кар'єри він подбав про свою усмішку та тепер дарує її всім прихильникам.

Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – зізнання зіркових тренерів та виступ Христини Сквірської