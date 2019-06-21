Головний герой "Чорнобиля" розповів про роботу на роллю Легасова і реалістичніть серіалу: деталі

Після виходу останньої серії "Чорнобиля" творці серіалу та головні герої користуються неабиякою популярністю, з задоволенням розповідаючи про процес зйомок, сценарій, враження від реальних фактів та інші подробиці. Так, британський актор Джаред Харріс, який зіграв одного з головних персонажів, поділився своїми враженнями від знімального процесу.

Днями мережі підірвало інтерв'ю головного сценариста картини Крейга Мезіна, який розповів, чому свідомо вирішив знехтувати деякими правдивими фактами, знаючи про них. Після цього на сайті видання Deadline з'явилося інтерв'ю британського актора Джареда Харріса, який зіграв одну з ключових ролей у фільмі. У розмові з журналістами він зачепив теми сценарію та своєї місії в епізодах.

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Кого зіграв Джаред Харріс? 57-річний Джаред Харріс зіграв роль вченого, хіміка-неорганіка, який за сумісництвом був членом урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Під час розмови Джаред Харріс поділився своїми спогадами про Чорнобиль.

Я жив тоді у Лондоні і пам'ятаю новини в пресі. Пам'ятаю, що всіх турбувала радіоактивна хмара, яка повільно просувалася на захід через Європу. Був навіть певний період, коли жителів Лондона попереджали менше перебувати на вулиці, а також уникати потрапляння під дощ,

– розповів про спогади головний герой "Чорнобиля".

Також він додав, що британцям рекомендували не пити молоко і навіть імпортували його з країни. Однак після того, як радіоактивна хмара змінила напрямок на Атлантику, розмови про трагедію зникли, як ніби їх і не було.

Після цього Джеред Харріс поділився першими враженнями, які відчув під час прочитання сценарію Крейга Мезіна. За його словами, він одразу відчув, що серіал стане вибуховим і захопить глядачів з усього світу, а не лише українців чи білорусів.

Перший показник того, що сценарій хороший — про нього заговорили в акторському середовищі і кожен хотів його дістати. Прочитавши сценарій, я зрозумів, що аварія в Чорнобилі потенційно набагато більш небезпечна, ніж ми припускали. Ніхто в той час не чув про величезні жертви і героїзм людей, які намагалися запобігти подальшій загрозі,

– розповів про враження від сценарію Джаред Харріс.



Джаред Харріс, головний актор "Чорнобиля" / IMDb

Після цього британський актор зачепив тему реалістичності серіалу, адже, як раніше повідомлялося, сценаристам і режисерам довелося змістити деякі події у часі, аби помістити їх у години, відведені для серіалу. За словами головного актора, глядачі помилково думають, що можуть диктувати, як знімальній команді працювати, адже професіонали знають, чому роблять саме так, а не по-іншому.

Якщо належить зіграти реальну особистість, то про неї є література, фотографії, аудіо і відео. Але при цьому ви повинні розуміти, що автори сценарію це все вже давно вивчили, і взяли все те, що корисно для їх історії, а щось навмисно упустили. І ви не можете прийти на зйомки і заявити: "Я знаю, як насправді було, у мене є ідея трохи краще",

– ствердив Джаред Харріс.

Також він розповів про свого героя – Валерія Легасова. Як зазначив актор, на його думку, в реальному житті у нього могло б бути більше волі, ніж вони показали у серіалі, однак те, що вчений був доволі мудрим чоловіком – вони передали і в епізодах.

Він здавався дуже впевненою в собі людиною, йому подобалося бути відповідальним і він, ймовірно, вважав себе гідною в таких ситуаціях людиною ... У фільмі Щербина був піковим тузом. Він був головним, а Легасов повинен був переконати Щербину вчинити так чи інакше. Підозрюю, що в реальному житті все могло бути по-іншому. Думаю, що у реального Легасова було більше волі, ніж в нашій версії,

– зізнався Джаред Харріс.