Головний тренд осені: Кендалл Дженнер одягнулася у шкіряне вбрання

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Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Ввечері у вівторок, 19 листопада, Кендалл Дженнер потрапила в об'єктиви папараці у Нью-Йорку, коли вирушала на вечерю до італійського ресторану разом зі своїми найкращими подругами – Джіджі Хадід і Джоан Смоллс.

Для виходу з подругами Кендалл обрала зручний і стильний осінній "аутфіт", який складався повністю зі шкіри. 

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Шкіряний одяг (зауважимо: шкіра повинна бути еко) є найпопулярнішим восени-взимку 2019/2020. Так, Дженнер поєднала широкі чорні штани з чоботами і курткою кольору хакі. Доповнює look зірки чорна водолазка і сумка Louis Vuitton з монограмами Стівена Спрауза.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Супермодель Джіджі Хадід для виходу одягнула вбрання з іншим популярним трендом, до якого придивилося вже чимало селебріті. Білявка вийшла на вулиці Нью-Йорка з водолазкою і курткою з ефектом тай-дай. Джоан Смоллс приміряла атласний комбінезон кольору "тіффані" разом з сірим жакетом і прозорими туфлями-човниками Christian Louboutin.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Getty Images

Джоан Смоллс
Джоан Смоллс / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кендалл Дженнер Джіджі Хадід
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