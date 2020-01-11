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Головного актора "Джокера" Хоакіна Фенікса заарештували у США: відома причина

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Хоакіна Фенікса заарештували у США / www.gettyimages.com

Голлівудський актор Хоакін Фенікс, який блискуче зіграв головного героя у фільмі "Джокер", потрапив за ґрати. Правоохоронці затримали номінанта премії "Оскар" за участь в акції протесту.

Як повідомляє CNN, у п'ятницю, 10 січня, у Вашингтоні пройшли масові протести. Учасники акції закликали людей та політиків задуматись про екологічні проблеми світу та почати діяти. На зібрання вони принесли плакати, щоб привернути увагу інших людей та президента Дональда Трампа. Однак мирні протести завершились арештами. 

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За даними Капітолійської поліції, за ґрати потрапили 147 людей. Правоохоронці вирішили не поширювати список затриманих у ЗМІ, адже серед них – голлівудський актор із шаленою популярністю Хоакін Фенікс. Причиною арешту стали порушення умов мирних зібрань та перекриття урядової вулиці, що створювало незручності для жителів столиці США та працівників Капітолію.

Акцію протесту ініціювала 81-річна акторка та громадська активістка Джейн Фонда. Саме вона запросила на мітинг Хоакіна Фенікса, який не тільки долучився до акції протесту, але й виступив перед американцями. У промові актор звернув увагу на роль м'ясно-молочного бізнесу на кліматичну кризу та інвесторів, які фінансують розширення галузі добування палива.

"Нехай наша країна прокинеться!" – закликав він зі сцени. 

Окрім Хоакіна Фенікса, поліцейські також затримали актора Мартіна Шина та ініціаторку акцій протесту Джейн Фонду. Це вже 14-ий тиждень поспіль, коли люди виходять на мітинг біля Капітолія. За прикладом активістки Грети Тунберг, мітингувальники обрали п'ятницю, щоб нагадувати політикам про кліматичну кризу. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Хоакін Фенікс Арешт Голлівуд Протести Екологія
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