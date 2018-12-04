Гороскоп на грудень 2018 для всіх знаків Зодіаку допоможе вам правильно підійти до різних ситуацій і визначити правильні шляхи їх подолання. Для одних знаків Зодіаку – грудень дуже сприятливий час, інших же очікують розчарування та проблеми.

Читайте детальніше гороскоп на грудень 2018 для всіх знаків Зодіаку у нашому матеріалі.

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Гороскоп на грудень для Овна (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів грудень виявиться фантастичним місяцем. Кожного дня вас будуть дивувати приємні зустрічі, знайомства, нові події та зміни на роботі. Зірки пророкують Овнам в кінці 2018 року зустріти справжнє кохання, сумлінно придивляйтеся до свого кола оточення. Самотнім Овнам рекомендується відвідувати театри та людні місця. Саме там нас вас чекає знайомство з людиною, про яку ви мріяли все життя. Однак, не закохуйтеся одразу з головою, дайте вашим стосункам час. Від цього ваша любов стане ще міцнішою.

На роботі вас чекає величезна кількість завдань. Постарайтеся їх виконати, щоб не підвести керівництво і колег. Овни, які зможуть подолати труднощі, отримають приємний грошовий бонус.

Гороскоп на грудень для Тельця (21 квітня – 20 травня)

Грудень для Тельців буде досить успішним, у вас з'являться нові шанси у житті. Будьте обачними щодо своїх дій та не упустіть можливість покращити своє життя. Ви будете неабияк рішучими і старанними, що дозволить вам вирости в очах колег та друзів. Ви зможете реалізувати усі свої мрії та завершите плани до кінця року. Не будьте агресивними, якщо вам щось не вдається, проявіть терпеливість. Не беріться за всі справи одразу, вирішуйте поставлені перед вами задачі один за одним.

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Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, постарайтеся дійти спільної згоди та помиріться. Насамперед, ви покращите свої стосунки з людиною, яка з часом допоможе вам у роботі. Можете сміливо вирушати за кордон, однак пам'ятайте, що вдома вас чекає ще безліч справ.

Гороскоп на грудень для Близнюків (21 травня – 21 червня)

Близнюків чекає непростий період. Зірки кажуть, що ви повинні зробити вибір, але не впевнені, чи він буде правильним. Якщо ви весь рік мріяли розпочати бізнес та зайнятися власною справою, не чекайте нового місяця, а дійте саме зараз. Якщо докладете зусиль, ваші ідеї втіляться у життя. Астрологи рекомендують, добре розписати ваш бюджет у новому році. Це допоможе вам зміцнити своє матеріальне становище в найближчому майбутньому. Найбільший успіх чекає тих, хто займатиметься дизайном – ваш емоційний підйом посприяє кар’єрному зростанню.

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Особисті стосунки Близнюків будуть дуже гармонійними. У вас виникне бажання відправитися у одне з європейських міст за казковим святом. Оберіть для відпустки Чехію, Польщу, Францію чи Німеччину. Саме там на вас чекають незабутні враження. Прогулянки по затишних вуличках в обіймах коханої людини, повернуть вашій парі новий ковток любові. Самотніх Близнюків цього місяця нові знайомства оминуть, тож сміливо приділяйте час друзям та посиденькам вдома за фільмами.

Гороскоп на грудень для Раків (22 червня – 22 липня)

Грудень для Раків буде трішки емоційно виснажливим місяцем. Поставлені перед вами завдання вплинуть на ваше самопочуття і загальний настрій. Постарайтеся думати про хороше, заплануйте Новий рік, зустріньте його у великій компанії. Велика кількість людей зробить це свято яскравішим та незабутнім. Спробуйте приготувати самотужки страви вашої улюбленої кухні. Якщо ви добряче постараєтеся, відкриєте у собі новий талант, який не помічали раніше.

Не розраховуйте на успіх цього місяця – він на вас чекає у Новому році. Візьміть себе в руки та доведіть усі плани до кінця. Не зривайтеся через дурниці на вашу другу половинку, якщо вас мучать докори сумління, щиро попросіть вибачення, не чекайте, що це зробить людина, яку ви образили.

Гороскоп на грудень для Левів (23 липня – 23 серпня)

На Левів чекає романтичний та казковий період, якщо вони не будуть лінуватися та докладуть чимало зусиль. Ваш партнер захоче від вас допомоги у багатьох справах, тож якщо ви не відмовите йому, а допоможете і зробите більше, аніж від вас очікували, неабияк здивуєтеся тому, який сюрприз вам подарує доля. Ваші відносини з партнером повинні будуватися на довірі та справедливому розподілі обов’язків. Спробуйте зустріти Новий рік у родинному колі, не залишайте батьків самих – зірки обіцяють зробити справжнє диво у цю ніч.

Вирушаючи у подорож, будьте обережними на гірськолижних курортах. Намагайтеся бути ближче до людей, адже можете потрапити в халепу. Після катання не забудьте про масаж, адже біль у спині може затягнутися на дуже довгий період.

Гороскоп на грудень для Діви (24 серпня – 23 вересня)

На Дів у грудні чекають зміни в особистому житті. Покладайтеся на свою інтуїцію та прислухайтеся до серця, вони допоможуть обрати вам гідного партнера серед багатьох шанувальників. Для сімейних пар астрологи віщують приємний сюрприз – усі негаразди обійдуть вас стороною. У цьому місяці можна влаштувати невеликий косметичний ремонт, переїзд у нове житло або велику покупку. Всі ваші дії увінчаються успіхом. Новий рік відсвяткуйте у затишній компанії друзів або ж у колі сім'ї.

Будьте обережні зі своїм здоров'ям, тепло одягайтеся та вживайте вітаміни. Грудневий період буде неабияк для вас небезпечним. Слідкуйте за своєю травною системою, адже вона може дати збій. Якщо ж у вас почнуться проблеми, не відкладайте похід до лікаря.

Гороскоп на грудень для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам доведеться подолати важкий місяць. В кінці року ви розчаруєтеся у своїх вчинках і рішеннях. Вам буде дуже важко наповнити себе життєвими силами і оптимізмом. Перепад настрою негативно позначиться на професійній діяльності. Вам складно даватимуться завдання, які ви вже робили. Вас не покидатиме бажання покинути все і поїхати додому. Постарайтеся втамувати свої емоції. Поговоріть про проблеми з близькими та друзями, які допоможуть вам правильно вийти зі скрутної ситуації.

Астрологи Терезам рекомендують звернути увагу на харчування. Ви регулярно порушуєте графік прийому їжі. Через це ви можете натрапити на проблеми зі шлунком. Збої в травній системі можуть зіпсувати вам святковий настрій. Не жалійте часу, а сядьте і розпишіть своє щоденне меню. Почніть харчуватися повноцінними сніданками і не забувайте на обід їсти смачну і корисну їжу.

Гороскоп на грудень для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Грудень наділить Скорпіонів енергію, якої вистачить для подолання будь-яких неприємностей. Однак, вас турбуватимуть тривоги і сумніви, щодо того чи все ви реалізували протягом 2018 року. Не приймати відповідальних рішення наодинці, порадьтеся з батьками чи вашим партнером. Не покладайтеся на досвід колег, які зараз бачать ситуацію набагато гірше від вас.

Будьте ніжними та доброзичливими зі своєю половинкою. Ця людина захистить вас від побутових проблем, дозволить оговтатися від важких трудових буднів. Самотнім Скорпіонам радять знайти час не тільки для посиденьок з друзями, але і для відвідування рідних, яким буде потрібна їхня допомога.

Гороскоп на грудень для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців грудень буде характеризуватися позитивними подіями. Якщо ви ще не знайшли свою половинку, у вас є всі шанси закрутити бурхливий і пристрасний роман. Однак, будьте готовими до того, що не всі друзі зможуть зрозуміти і прийняти ваш вибір. Чужі поради та рекомендації відкидайте в сторону та не звертайте на них уваги – ваше щастя не повинно піддаватися зовнішньому втручанню.

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Новий рік заплануйте відсвяткувати на гірськолижному курорті. Будьте обережні зі своїм здоров'ям, ви ризикуєте простудитися, тому добре утепляйтеся, щоб не зіпсувати собі святкові канікули.

Гороскоп на грудень для Козерогів (22 грудня – 20 січня)

Грудень подарує Козерогам успіхи на роботі, проте вони замисляться над тим, чи не змінити їм місце роботи у новому році? Такий варіант варто добряче обміркувати. Якщо ваше старе місце не приносить фінансової винагороди, то не зволікайте з розміщенням свого резюме на сайтах, що пропонують роботу.

Зірки прогнозують різкий занепад сил до кінця місяця, тому будьте обережними та намагайтеся поповнювати запас життєвих сил та енергії. Астрологи рекомендують Козерогам включити в раціон якомога більше вітамінів, не нехтувати пішими прогулянками, дотримуватися режиму сну і розслаблятися за допомогою ванн з ароматичними маслами. В іншому випадку вам загрожує не тільки депресія, але і різке погіршення стану імунної системи.

Гороскоп на грудень для Водоліїв (21 січня – 20 лютого)

Грудень для Водолія буде вдалим знаком. Однак, покладайтеся не лише на фортуну, але і на власні сили. Всі події грудня будуть мати великий вплив на ваше подальше життя, відтак постарайтеся якомога менше часу приділяти соціальним мережам та непотрібним завданням. У вас з'явиться шанс кар’єрного зростання, однак заручіться підтримкою співробітників. Не поспішайте піддавати критиці чужі рекомендації, саме ці люди вам неабияк допоможуть в майбутньому.

Гороскоп на грудень для Риб (21 лютого – 20 березня)

У грудні приділіть увагу своїй другій половинці, допомагаючи їй у справах і вибираючись на спільні прогулянки. Одиноким Рибам не варто зав’язувати серйозні стосунки, зараз для вас найкращий період, щоб побути на самоті.

Також Рибам варто звернути увагу на стан опорно-рухового апарату. Це стосується людей, які постійно працюють в офісі. Кращим виходом із ситуації стане абонемент у басейн. Таким чином ви оздоровите свій організм і впорядкуєте фігуру, що позитивно позначиться на передноворічному настрої.