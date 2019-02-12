Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2019 року, передбачає несприятливий для побачень та обговорень. Втім, головним завданням буде – взяття під контроль емоцій. Для тих, кому це вдасться, день пройде вдало. Читайте гороскоп на 12 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Гороскоп обіцяє складний день з можливими сварками. У цей день багатьох може переслідувати не найкращий настрій, проте ближче до вечора ситуація налагодиться. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Овнів

Сміливо беріться за реалізацію задуманого на сьогодні – вдача на вашій стороні. Звісно, не забувайте про легку обережність, уважність та не надміру серйозне ставлення до всього.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Тельців

У цей день життя може затягнути Тельців у потужний вир – багато справ, планів, зустрічей. Вмикайте найвищі потужності та беріться за роботу. Якщо не лінитиметься вкладені зусилля повернуться сторицею і вже незабаром ви насолоджуватиметеся прекрасним результатом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Близнюків

Сьогодні вам може бути важко налаштуватися на роботу. Проте попрацювати все ж варто, бо зараз поганий час для ледарювання.

Будьте обережними з грішми, особливо коли відправляєтеся на шопінг. Ймовірні необдумані витрати з часом можуть вас засмутити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Раків

Ракам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.

Побережіть здоров'я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трішки обережності, ще ніколи не була зайвою.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Левів

День для Левів буде сприятливим, щоб закотивши рукави братися за те, що прийнято називати сірими буднями. Поточна робота і побутові дрібниці – це те, на що сьогодні справді варто звернути увагу.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Дів

Сьогодні займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. Зараз сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.

Також день добре підходить для фізичних навантажень та важкої праці, витрачена вами енергія легко та швидко відновиться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Терезів

День вдалий для енергозатратної, бурхливої діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте у життя свої найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Вам буде притаманна дивовижна працездатність – втома не відчуватиметься, навіть якщо справ буде більше, аніж зазвичай.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Скорпіонів

У цей день добре спрацьовуватиме інтуїція. Високі шанси визначити недоброзичливці та брехунів. Втім до рішучих дій не вдавайтеся, проявіть дипломатичність – так ви зможете обіграти ситуацію на свою користь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Стрільців

У цей день не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить – ідіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – перепочиньте і знову беріться за справи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Козерогів

День буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Водоліїв

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

У суперечки сьогодні встрявати не варто – лиш витратите дорогоцінну енергію, яку все ж краще використати для самовдосконалення та вирішення поточних завдань.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 лютого 2019 для Риб

Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу – походи на ринок чи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не тринькати.