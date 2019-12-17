Гороскоп на сьогодні, 17 грудня 2019 року, передбачає сприятливий день для залагодження побутових питань. Будьте обачні на дорозі. Читайте гороскоп на 17 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Особливих сюрпризів сьогодні не виникатиме. Втім у цю добу особливо не варто випробовувати чуже терпіння. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Овнів

Доба викличе у представників знаку посилене бажання до активного життя. Похід у спортзал чи на ковзанку неодмінно принесе задоволення. Намагайся не дати цьому ентузіазму заснути, як тільки він з’явився.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Тельців

Зараз сприятливий час для короткої медитації та інших духовних питань. Ви можете відчути посилене бажання досліджувати невидимі виміри життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Близнюків

Доба може змусити вас охоче ризикувати. І хоч сьогодні ви із задоволенням поєднуватиметеся до різноманітних пригод, намагайтеся не втрапити в небезпечну авантюру.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Раків

Доба позитивно впливатиме на вас. Сьогодні легко буде відчути підтримку інших та впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть вагомі плоди.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Левів

Якщо ви не візьмете собі себе ж у союзники, ви навряд чи будете рухатися вперед. Розвиток вимагає праці над собою і в гармонії з собою.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Дів

Вистачить бути годівничкою для інших. Ваша доброта приваблює паразитів. Не бійтеся відгороджуватися від людей, які наживаються та самостверджуються, роблячи вам неприємно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Терезів

Вам сьогодні буде легко позбутися відчуття того, що вас недооцінюють. Головне – повірити у власні сили та діяти так, як велить ваш розум. Інші відчують вашу впевненість і вам відкриються двері, які до того видавалися безапеляційно замкненими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Скорпіонів

Щоб там не було – ставити себе вище за інших та роздавати непрохані саркастичні коментарі - сьогодні не найкраща ідея. Якщо ви не зміните своє ставлення до інших, то легко зможете втратити важливі для вас контакти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Стрільців

Сьогодні зорі зроблять вас улюбленцем боса. Налагодження доброго контакту може призвести до просування по кар’єрних сходинках. З фінансами проблем не буде – ви триматимете ситуацію під контролем.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Козерогів

Зорі радять відмовитися від зусиль у романтичній сфері. Зірки не сприятимуть налагодженню тісних стосунків. Замість того, щоб зосереджуватися на соціальних відносинах, присвятіть час роботі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Водоліїв

Це хороший час для планування відпусток та подальших поїздок. Доля допоможе вам знайти привабливі пропозиції, які будуть варті вашої уваги.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 грудня 2019 для Риб

Зорі радять не нехтувати здоров’ям: не полінуйтеся приготувати собі корисну страву та знайти час на спорт. Пам’ятайте, що здоровий розум у здоровому тілі.