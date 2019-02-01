Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2019 року, передбачає день, сповнений спокус – вони чатуватимуть на багатьох у найбільш неочікуваних місцях. Читайте гороскоп на 1 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Овнів

Овни сьогодні мають шанси розгадати таємниці, над якими вони ламали голову останні кілька тижнів. Найімовірніше, виявиться, що всі загадки мали свої причини.

У другій половині дня імовірні зриви запланованого та порушення графіків.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Тельців

На Тельців сьогодні чекатиме не легке завдання, але його виконання матиме дуже вигідні плоди. Не варто втрачати час на гаджети та інші другорядні справи. День вимагатиме повної концентрації на виконанні запланованого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Близнюків

У Близнюків сьогодні може прокинутися неабияке почуття гумору. Представникам знаку кортітиме піддражнювати колег та невпинно жартувати. Що ж, звання душі колективу вам гарантоване!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Раків

Будь-яке переміщення, яке виходить за межі вашої звичної діяльності, піде на користь. У буденних справах клопотів виникати не повинно, а тому є високі шанси провести день у гарному настрої.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 28 січня-3 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Левів

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Дів

Надмірна обережність може бути потужним гальмом на шляху до реалізації ваших задумів. Добре подумайте, чи ви не маскуєте під "ретельним продумуванням ситуації" звичайний страх.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Терезів

Терезам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Скорпіонів

Тим, у кого є діти, варто знайти трохи більше часу, щоб поговорити з ними про цікаві речі, послухати про їхні наболілі питання та зайнятися тим, що цікаве молодшому поколінню.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Стрільців

Інтелектуальні здібності Стрільців у цей день будуть повністю активізовані. Нові знання вам сьогодні просто життєво необхідні. Якщо проведете день в лінощах і апатії, то ризикуєте втратити хороший шанс у житті.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Козерогів

Сьогодні Козероги можуть самі себе поставити в неоднозначне становище. З однієї сторони може закортіти розповісти кому-небудь про те, що у вас на душі, а з іншої вам не хотітиметься видавати усіх своїх секретів.

Щоб потім не жаліти, постарайтеся не вибовкувати того, що бажаєте не розголошувати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Водоліїв

Всезнайка, який завівся у вашому колективі, просто таки може виводити вас з себе. Часте намагання цієї особи показати свої переваги вже геть осточортіло вам. Що ж, доведеться що-небудь з цим робити!

Варіантів у вас є кілька і один з них – прислухатися та вступити в діалог. Можливо, у вас вийде зав’язати чудову дружбу, яка принесе вам приємні бонуси!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 лютого 2019 для Риб

З Рибами злий жарт зіграти може їхня щирість, особливо з тими, хто полюбляє відверто розповідати про свої почуття та надто відкриватися іншим. Не засмучуйтеся, якщо хтось скористається з ваших добрих рис, та візьміть собі ситуацію на озброєння.