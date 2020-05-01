Гороскоп на сьогодні, 1 травня 2020 року, рекомендує багатьом проявити обережність. Уникайте будь-яких сварок, конфліктів та неприємних ситуацій. Читайте гороскоп на 1 травня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні успішно проходитимуть операції з нерухомістю. Це день сміливих рішень, тотального оновлення та перезагрузки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Овнів

Овни сьогодні напрошуватимуться на сварки, конфлікти і скандали. Доведеться потренувати внутрішню силу, щоб не вляпатися у неприємності.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Тельців

У Тельців сьогодні може прокинутися неабиякий апетит, проте вгамовувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обачними та уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Близнюків

Близнюкам сьогодні важливо залишатися зібраними та зосередженими. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Це допоможе вам не прогавити доленосний момент, який може мати суттєвий вплив на ваше майбутнє.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Раків

Спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Вам буде до снаги з усмішкою на устах впоратися з уроками, які приготувала доля.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Левів

Сьогодні вам буде важко прийняти важливе рішення. Ви довго будете коливатися між усіма "за" і "проти", вишукувати плюси та мінуси, і врешті, так і не прийдете до остаточного рішення.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Дів

Сьогодні для Дів корисними будуть фізичні навантаження. Зараз сприятливий час для початку нових тренувань.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Терезів

Терезам бажано не починати чогось нового і глобального, а швидко завершити раніше почате і сплановане. Справи, які вимагають великої активності будуть даватися доволі просто.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Скорпіонів

В особистому житті Скорпіонам зараз може не вистачати чутливості та сміливості щодо свого обранця. Старайтеся не квапити події та просто перепочиньте на самоті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Стрільців

Сьогодні Стрільцям у жодному разі не можна піддаватися ліні – залишитеся без грошей. Сумлінно виконуйте те, що потрібно і успіх посміхнеться вам.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Козерогів

Взаємини з рідними та колегами протікатимуть у миролюбному руслі. Ті, хто давно чекав на подарунок долі та працював у заданому напрямку, можуть очікувати на приємну звістку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Водоліїв

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 травня 2020 для Риб

Астрологи рекомендують не забувати про спорт та застерігають від зловживання важкими продуктами, алкоголем, тютюном.