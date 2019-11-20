Гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2019 року, передбачає сприятливий день для покращення самопочуття. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу. Читайте гороскоп на 20 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні можна сміливо відправлятися у подорожі. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Овнів

Сьогодні Овни можуть відкрити неочікувано для себе свої нові помисли та ідеї. Імовірно, що ви знайдете нове та цікаве хоббі. Загалом день буде сприятливим для Овнів які мають стосунок до науки.

Друзів у цей день шукайте поміж Дів, які скоріш за все підтримають вас у непростих моментах.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Тельців

Сьогодні привести Тельців у дію може споглядання несправедливості. Корисливі та нечисті дії, які вплинуть на представників знаку, можуть бути вчинені як до них, так і до постронніх.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Близнюків

Близнюки повинні бути обережні сьогодні, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не засмучуйтеся, якщо виявиться, що ви куди-небудь запізнилися.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Раків

Ракам сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Левів

Сьогодні Левам можна сміливо покладатися на інтуїцію – вона підкаже правильні шляхи. Втім покладатися на неї варто лише за стовідсоткової впевненості, якщо її немає – відкладіть справу до кращих часів.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Дів

Діви сьогодні можуть ні з того, ні з сього відчути на собі тиск – імовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставить керівництво чи близькі люди. Не переживайте! Щоб досягти бажаного результату, часто необхідно діяти у строго встановлених рамках та інструкціях, та ще й з додатковими обов'язками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Терезів

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки більш відкритим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Скорпіонів

Постарайтесь не відволікатися на робочі питання і за можливості відгородіться від них сьогодні повністю. Справи по роботі навряд чи вдасться налагодити, а от стосунки з рідними набудуть нових барв (якщо, звісно, ви знайдете на них час).

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Стрільців

Стрільцям сьогодні легко вдаватиметься владнання суперечок з іншими. Втім встрявати у чужі чвари все ж не варто.

Чимало представників знаку будуть неабияк заклопотані та погрузнуть у зустрічах та телефонних розмовах.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Козерогів

День буде вдалим для любовних справ. Увечері довіряйте своїй інтуїції. Ваше передчуття може виявитися пророчим. Сміливо можете ділитися сокровенним з Терезами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Водоліїв

У фінансовому плані проблем виникати не повинно – операції з грішми проходитимуть без ускладнень, проте про уважність забувати не варто.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 листопада 2019 для Риб

Сьогодні Риби будуть щасливими, неспокійними та дуже цікавими. Ви просто таки будуте хотіти долучитися до кожної зустрічі та справи! Нічого не минатиме без Риб цього дня. Через таку гіперактивність представники знаки отримають можливість познайомитися з новими друзями та отримати цікаву інформацію.