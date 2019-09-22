Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2019 року, передбачає день сприятливий для зустрічей. У цю добу можна сміливо вирушати в дорогу. Читайте гороскоп на 22 вересня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні не варто витрачати час на сварки та нехтувати ритуалами, які приносять вам задоволення. Романтичні справи матимуть часто гострі нотки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Овнів

День буде сприятливим для переосмислення минулого та побудови планів на майбутнє. Можливе виникнення цікавих ідей для нових проектів. Проте початок реалізації задуманого варто відкласти на кілька днів. Сьогодні ж краще зайнятися саморозвитком.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Тельців

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Близнюків

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Раків

Рекомендують провести трохи часу в тиші та роздумах. Так ви зумієте відновити сили та отримати рішення, необхідні для покращення вашого становища та життя. Корисно зайнятися медитацією, яка стане ключем до доброго настрою.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Левів

Вечір рекомендують провести з цікавою компанією, проте на алкоголь краще не налягати.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Дів

Сьогодні Дівам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Терезів

У Терезів сьогодні високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Скорпіонів

Вірогідно, що на вас сьогодні навалиться чимало спокус. Не піддавайтеся на службовий роман – він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Стрільців

Стрільцям рекомендують чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Козерогів

Ділові домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Водоліїв

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 вересня 2019 для Риб

Рибам сьогодні варто пам’ятати, що життя – це зміни і від них не втекти. Якщо що-небудь у цей день похитне звичну вам рутину – не панікуйте та не метушіться, а краще подумайте, як ви можете адаптуватися до ситуації та отримати вигоду з неї.