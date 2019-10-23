Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня 2019 року, передбачає день у який бажано взятися за роботу – енергії буде вдосталь. Читайте гороскоп на 23 жовтня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Для співпраці день видасться напруженим. Більшість сьогодні буде неабияк заклопотана та погрузне у зустрічах та телефонних розмовах. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Овнів

Ризиковані угоди та авантюрні пропозиції – це те, чого сьогодні варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на потім обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію у вашому житті в найближчі роки.

Провести вечір рекомендовано у компанії близького друга, який залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Тельців

У працьовитих Тельців сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.

Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Близнюків

Близнюкам сьогодні може випасти нагода вибрати собі союзників у ділі на найближчі місяці – ретельно зважуйте усе та постарайтеся не приймати імпульсивних рішень.

Близькі люди можуть приставати до вас з порадами – постарайтеся їх вислухати. Є високі шанси, що ви почуєте у їхніх словах підказку, якої давно потребували.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Раків

Ракам сьогодні може вдатися впіймати вдачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і у фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Загалом день сприятливий як для професійної діяльності, так і розваг. У другій половині дня імовірна приємна романтична зустріч.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Левів

Левам варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у роботу з головою – результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.

Також вдалими будуть і поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, супроводжуватиме вдача.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Дів

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Терезів

У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.

На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Скорпіонів

Якщо ви бігаєте у справах мов навіжені – не переживайте! Затрачені зусилля принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане.

Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Стрільців

День вдалий для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними.

Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Козерогів

Козерогам сьогодні важливо залишатися зібраними та зосередженими. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Це допоможе вам не проґавити доленосний момент, який може мати суттєвий вплив на ваше майбутнє.

У стосунках з рідними залишайтеся стриманими та чуйними, але й наступати на свою свободу не давайте.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Водоліїв

Водоліям ввечері варто маскимально відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Особливо це стосується найбільш заклопотаних представників знаку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 жовтня 2019 для Риб

Риби не дозволять іншим у цей день посягати на свої призи та прибутки. Головне не встрягайте у надто гучну словесну перепалку!

День буде вдалим для прийняття непростих рішеннь. Радитися можна з Овнами та Тельцями, втім лиш, якщо бачите, що їхні слова підкріплені діями.