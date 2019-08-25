Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2019 року, передбачає сприятливий день для неформального спілкування. Варто уникати галасливих торгових центрів та серйозних покупок. Читайте гороскоп на 25 серпня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Можна братися за сміливі бажання – головне все заздалегідь спланувати та зважити. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Овнів

День не підходить для стрижок та зміни іміджу. Для одягу краще обирати стримані кольори. Не надто варто очікувати на допомогу інших. Через високу зайнятість більшість сьогодні турбуватиметься у першу чергу про себе.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Тельців

Овнам рекомендують чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Близнюків

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки більш відкритим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Раків

Постарайтесь не відволікатися на робочі питання і за можливості відгородіться від них сьогодні повністю. Справи по роботі навряд чи вдасться налагодити, а от стосунки з рідними набудуть нових барв (якщо, звісно, ви знайдете на них час).

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Левів

Цього дня Леви будуть дуже комунікативними. Втім будьте обачні, коли розповідатимете про невеличкі таємниці чи факти доволі відомої персони. Вас можуть звинуватити у наклепництві. Втім особисті справи сьогодні вдаватимуться як ніколи легко.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Дів

У другій половині дня потурбуйтеся про те, щоб мати чепурний зовнішній вигляд та добрий настрій. Якщо втома все ж вдається взнаки спробуйте освіжитися в басейні чи на тривалій прогулянці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Терезів

Сьогодні Терези можуть відкрити неочікувано для себе свої нові помисли та ідеї. Імовірно, що ви знайдете нове та цікаве хоббі. Загалом день буде сприятливим для Раків, які мають стосунок до науки.

Друзів у цей день шукайте поміж Дів, які скоріш за все підтримають вас у непростих моментах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні привести Скорпіонів у дію може споглядання несправедливості. Корисливі та нечисті дії, які вплинуть на представників знаку, можуть бути вчинені як до них, так і до постронніх.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Стрільців

Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 серпня2019 для Козерогів

День не надто сприятливий для Козерогів, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто займається торгівлею, імовірно вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Водоліїв

Водоліям сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 серпня 2019 для Риб

Сьогодні Рибам можна сміливо покладатися на інтуїцію – вона підкаже правильні шляхи. Втім покладатися на неї варто лише за стовідсоткової впевненості, якщо її немає – відкладіть справу до кращих часів.