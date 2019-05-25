Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2019 року, передбачає день в який не варто гребувати можливістю побачити чи дізнатися щось нове. Читайте гороскоп на 25 травня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні вдало минатимуть розмови та роздуми про вічне. У цей день варто знайти час на прогулянки чи контакт з природою. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Овнів

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Тельців

День краще підходить для завершення справ, аніж для початку нових. Починати нові можна лише у випадку, якщо вони короткотермінові. Від справ у яких ви не впевнені тримайтеся подалі, рішення щодо них відкладіть на наступний тиждень.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Близнюків

Ймовірно, на роботі вас очікуватиме безліч справ, які потребуватимуть вирішення. Наполеглива праця це саме те, що вам зараз потрібно. Близнюкам-прокрастинаторам варто відсунути лінь на другий план та взятися за діло.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Раків

У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть, проте для ризикованих чи необдуманих амурних авантюр цей день підходить не найкраще. Сімейним Ракам та тим, у кого є пара, такий настрій припаде до душі. А от самотнім варто вдатися до обережності, проте переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Левів

Цей день принесе вам гору позитивних емоцій, особливо, якщо ви проведете його з друзями, відірвавшись від буденності. Втім рутинні справи у суботу вас також не пригнічуватимуть, бо даватимуться легко та невимушено.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Дів

У цей день можливі неочікувані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко і вас може просто таки тягти фліртувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Терезів

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Скорпіонів

Вдома на вас очікує стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися спішіть не одразу. Ближче до вечора вам кортітиме поспілкуватися у тісній компанії з близькою людиною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Стрільців

Для Стрільців остання субота травня може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Козерогів

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Водоліїв

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам. На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами чи начальством. Будьте поступливими і все обійдеться.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 травня 2019 для Риб

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.