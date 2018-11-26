Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для вольових дій. Тож постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться. Читайте гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Настав сприятливий час для укладення договорів та союзів. Також вдало протікатиме спілкування. Вдачу цього дня буде легко впіймати, як і віднайти запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 26 листопада-2 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Овна

Завдяки новій кооперації ви зможете вирішити чималу кількість застояних питань. Зараз вам варто плекати щире відчуття колективізму та вірити в спільну справу, інакше успіх втече.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Тельця

Сьогодні з Тельцями злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до голови. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Близнюків

Імовірно, що Близнюкам на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Рака

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Лева

Левам сьогодні варто очікувати на успіх в справах – вам вдаватиметься точно, легко та зрозуміло висловлювати свої замисли, що сприятиме хорошим результатам. Беріться за усе з завзяттям, але не кваптесь – для поспішних дій зараз невдалий час, та й виснаження вам ні до чого.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Діви

Зберігайте гнучкість і не чиніть опір змінам. У тих, хто буде старанно противитися новому, можуть виникнути суттєві ускладнення як в психологічному, так і в фізіологічному плані.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Терезів

Терезам сьогодні може бути притаманна легка емоційна нестабільність. Якщо на вас наваляться різкі перепади настрою – не лякайтеся.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Скорпіона

Скорпіонам варто більше часу приділити спілкуванню – неквапливому, цікавому та не обов’язково корисному. Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Стрільця

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Козерога

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Варто бути уважними з фінансами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Водолія

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Читайте також: Місячний календар стрижок на листопад 2018: дієві поради

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 26 листопада 2018 для Риб

День вдалий для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.