Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2019 року, передбачає день, у який варто бути уважним до здоров'я та не нехтувати елементарними правилами безпеки. Сьогодні буде легко заводити нові знайомства. Читайте гороскоп на 28 серпня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день важливо буде відмовитися від критичного ставлення до себе та інших – постарайтеся сприймати світ таким, яким він є. Неприємних розмов старайтеся уникати та не починати. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Овнів

Будьте уважні на дорозі та не сідайте за кермо, якщо дуже перенервували. Більше часу присвятіть відпочинку та відмовтесь від надмірних фізичних навантажень.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Тельців

Будьте уважні при "важкій" частині роботи по дому, прибиранні. Є велика ймовірність отримати побутову травму. Тож не робіть самостійно того, що вам не під силу або вимагає великих зусиль.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Близнюків

Цей день буде насичений особистими переживаннями. Головне, не беріть на себе забагато відповідальності та не обіцяйте того, що не зможете виконати. Краще зробити менше, але вкластися в термін.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Раків

День дуже сприятливий для читання або ж вивчення чогось нового. Також в середу можна сміливо йти на шопінг або ж пробувати експерементувати із зовнішнім виглядом. Єдине застереження – представникам цього знаку не варто суттєво змінювати довжину волосся.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Левів

Слідкуйте за своїм харчуванням та кількістю алкоголю. Ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбавитися. Краще дотримуватись міри у спожитому.

На початку дня очікуйте на приємні новини, які можуть торкнутися дуже неочікуваної сфери вашого життя.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Дів

В особистому житті не втрачайте пильність та самоконтроль. Не виключено, що у вас будуть конфлікти саме у цей день. Тож намагайтесь не перетворити дрібні сварки у гучний скандал, який погано позначаться на вашій довірі один до одного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Терезів

Здоров'я зажадає грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте за режимом харчування та відмовтесь від алкоголю.

Не піддавайтеся на провокації своїх недоброзичливців. Родич чи друг, який найбільше вас дратує, віддалиться і ви зможете спокійно поринути в приємні вам клопоти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Скорпіонів

На роботі та в колі друзів уникайте конфліктів та суперечок, адже це може обернутися не найкращою ситуацією. Даруйте свою усмішку навколишнім і день мине щасливо.

Наприкінці дня, імовірно, ви зустрінете людину, з якою давно не бачились. Будьте щедрими на добрі слова, їх від вас дуже чекають.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Стрільців

Можна зосередитись на своїй зовнішності – сходити до косметолога або змінити зачіску. Також день сприятливий для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 серпня2019 для Козерогів

Козероги сьогодні можуть братися за будь-яку роботу, навчання чи завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Можете зайнятися складанням плану дій на наступні дні. Імовірно, що вам вдасться все вибудувати якнайкраще – так, щоб і результат був відмінний, і ви не перевтомилися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Водоліїв

Більше уваги звертайте на потреби оточуючих, в тому числі родичів і другої половинки. Гороскоп підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 серпня 2019 для Риб

День може видатися конфліктним, тому пострайтеся налаштуватися на позитив та спокійно сприймати те, що відбуватиметься довкола. Не варто надто покладатися на слова інших, а краще самому перестрахуватися у дуже відповідальних справах.