Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2019 року, передбачає день сприятливий для тих, хто задумав відпочинок, зустрічі з друзями. Можна сміливо іти в гості чи влаштовувати маленькі святкування в себе вдома. Читайте гороскоп на 29 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Також корисно займатися справами, направленими на саморозвиток. Добрий час, щоб будувати плани і зважувати ризики та вигоди новоспечених ідей. У цей день варто відмовитися від будь-яких азартних ігор та їм подібного. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Овнів

Почніть день легко, зробіть паузу, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед. Трішки підгодуйте вашу внутрішню мотивацію, щоб зарядитися енергією та з новими силами приступити до справ.

Можливе отримання радісної звістки, яка потішить і вас, і ваших рідних.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Тельців

Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Близнюків

Зробіть невеликий перепочинок і постарайтеся розслабитися. Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, спорт, медитація.

На вас очікують приємні зустрічі, можливі нові знайомства, які матимуть цікаве продовження. В особистому житті можливе оновлення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Раків

Будь-яке фізичне навантаження сьогодні Ракам буде в радість. У цей день варто звертати особливу увагу навіть на дрібні успіхи і тоді ваше самопочуття буде на висоті, а на душі буде легко.

Є високі шанси знайти цікаве рішення застарілої проблеми чи отримати звістку, на яку вже давно чекали.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Левів

Левам рекомендують сьогодні бути особливо стриманими і не вихлюпувати на близьких можливі негативні переживання. За таких обставин день вдасться.

Знайдіть гідне застосування для своєї енергії – візьміться за кропітку роботу і настрій покращиться.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Дів

Варто зайнятися рутинними справами, бажано фізичною роботою. День також вдалий для науки та дослідницької роботи.

Посеред людей варто бути особливо привітним – це додасть вам привабливості та вбереже від неприємностей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Терезів

Постарайтеся тримати під контролем емоції та віддавайте перевагу тверезому та раціональному мисленні. За таких обставин день мине спокійно та вдало. Вечір не забудьте вийти на прогулянку чи взятися захопливу книжку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Скорпіонів

День буде сприятливим для Скорпіонів, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами, заздрісниками.

Загалом це вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Стрільців

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Козерогів

Козерогам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Водоліїв

Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 березня 2019 для Риб

День не надто сприятливий для Риб, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів.

Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.