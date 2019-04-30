Гороскоп на сьогодні, 30 квітня 2019 року, передбачає день не надто вдалий для операцій з фінансами. У інших сферах життя переважатиме спокійний настрій. Читайте гороскоп на 30 квітня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Вдалий день для нових починань у всіх сферах життя. Можна братися за довготривалі справи. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Овнів

Імовірно, вам доведеться попрацювати в команді. Будьте обережними, бо якщо захочете показати свою вищість над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Тельців

День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Тельці-кар’єристи відчують приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Близнюків

Для Близнюків день може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Раків

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам. На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами чи начальством.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Левів

Вашим девізом у цей день має стати фраза "Більше слухаю, менше говорю". Звісно, якщо ви хочете неприємностей, то можете відчайдушно відстоювати свою думку. Проте зорі робити цього вам не рекомендують, адже палка суперечка, навіть з друзями, має високі шанси перерости у сварку.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Дів

Ви у цей день будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Терезів

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним Терезам надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Скорпіонів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Стрільців

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Козерогів

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Водоліїв

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 квітня 2019 для Риб

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.