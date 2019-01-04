Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2019 року, передбачає день, у який варто знайти час на друзів та розваги. Обережним з алкоголем варто бути тим, хто мав важкий тиждень. Не найкращий час для покупок. Читайте гороскоп на 4 січня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагодження якого займе немало часу. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Овнів

Додайте впевненості у свої дії і перед вами відкриються нові двері. Сміливіше! Фортуна любить тих, хто не боїться ставити перед нею виклики.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Тельців

Не варто журитися через минуле чи побиватися за вчинками інших людей. Станьте самі на шлях тих змін, яких би ви хотіли від інших.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Близнюків

Близнюкам може кортіти хильнути зайвого з колегами по роботі чи друзями. Будьте обачні та подумайте, чи не наобіцяли ви кому-небудь бути "свіжим" у суботній ранок. Представників знаку може спіткати й інша крайність – небажання ні з ким контактувати у цей вечір. Постарайтеся знайти золоту середину.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Раків

Раки сьогодні будуть душою компанії, але за умови, що компанія буде тихою та добре знайомою. Є високі шанси завести розмову на ту тему, яку вам давно не вдавалося підняти з близькими. Скористайтеся ними!

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Левів

Сьогодні Левам посміхнеться фортуна. Ви можете одразу і не помітити подарунок від долі, та з часом все стане видимим. Причепуріться сьогодні посмішкою. Вона буде вашою головною зброєю.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Дів

Діви будуть захоплені своєю ідеєю та старатимуться заразити нею якомога більше людей. Вдасться це чи ні залежатиме від характеру вашої задуми. Та спробувати все ж варто!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Терезів

Терезам бажано бути більш, ніж завжди уважним за кермом. Втома може мати погані наслідки.

Вдома постарайтеся сприймати усе спокійно та не брати близько до серця слова, які вам не подобаються.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Скорпіонів

Cкорпіонам може випасти нагода зустрітися з товаришем, якого давно не бачили. Не бійтеся самі стати ініціатором такої зустрічі.

Більше часу варто приділити і рідним. Зателефонуйте тим, з ким давно не розмовляли. Імовірно, що вони мають для вас хорошу звістку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Стрільців

Стрільцям сьогодні посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, чи є у вас пара, чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, то ж не соромтеся та виходьте на контакт.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Козерогів

Козерогам сьогодні таланитиме, проте на халяву очікувати не варто. А от нагорода за зроблене чи навіть сказане добре слово може з'явитися у найнеочікуваніший момент.

Варто бути обачним з азартними ситуаціями. Не варто ставати переполоханим боягузом, але і в авантюри кидатися не бажано. Старайтеся усі рішення приймати з холодним розрахунком.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Водоліїв

Якщо ваша гречність та стриманість зіграють з вами злий жарт – не переймайтеся сильно. Усе скоро стане на свої місця. Головне, що ви у цій ситуації залишитеся з чистою совістю.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 січня 2019 для Риб

Рибам варто знайти час на фізичну активність. Це не тільки покращить фізичну форму, а й допоможе розвантажитися від стресів.

Самотнім цієї ночі варто вийти у світ, щоб трохи розвіятися та набратися натхнення. Не нехтуйте запрошеннями друзів, а то й самі спробуйте кого-небудь витягти на цікаву подію.