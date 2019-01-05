Гороскоп на сьогодні, 5 січня 2019 року, передбачає день сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – запрошуйте гостей до себе. Читайте гороскоп на 5 січня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день не варто відмовлятися від запрошень друзів чи родичів. Зустрічі проходитимуть у миролюбному руслі та за теплої атмосфери. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 31 грудня-6 січня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Овнів

Вам варто відволіктися від роботи чи думок про неї. Трішки охолоньте та дайте відпочити голові. Проте відпочити треба по-справжньому наповну, а не "однією думкою там, іншою в роботі".

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Тельців

Лінивий настрій надто сильно не відганяйте. Можливо саме він стане тією рушійною силою, яка допоможе вам придумати хороше рішення для залагодження наболілого питання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Близнюків

Будьте щирими у розмовах з друзями та коханою людиною. Говоріть, щонайменше три чверті того, що відчуваєте. приховування власних емоцій може стати причиною непорозумінь, які вам ні до чого.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Раків

Залиште стрес у минулому. Якще це вдаватиметься важко, спробуйте проаналізувати, що вас непокоїть та які ще емоції викликає. Глибинне розуміння допоможе легше сприймати проблеми, які вас турбують.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Левів

Не варто засиджуватися вдома без діла. Такий розвиток справ додасть вам смутку наприкінці вікенду. Згадайте, втілення чого з запланованого ви давно відкладали, та беріться за діло.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Дів

Дівам бажано трепетно прислухатися до свого організму у цей день. Не варто налягати на їжу, яка може погіршити ваш стан. Тим паче, що надмір спожитого може стати причиною втоми та хандри.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Терезів

На Терезів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння. Не жалійте витратити трохи заробленого на власні потреби, навіть, якщо вони видаються не такими ж першочерговими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодна варто з обережністю підходити до покупок. Краще двічі подумати, щоб не купити мотлох.

У розмовах з рідними не забувайте про вдячність. Це допоможе налагодити теплі контакти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Стрільців

Народженні під знако Стрільця у цю суботу мають усі шанси знайти собі нове хобі. Підказка може прийти у найнеочікуваніший момент. Тому вимикайте серіал та беріться думати, що вам справді подобається та приносить якісне задоволення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Козерогів

Постарайтеся не сприймати близько до серця сказане іншими людьми. Втім до дружніх порад іноді варто і прислухатися.

Головне – відкиньте заздрощі на другий план. Пам'ятайте, що справді цінуватимете тільки ті досягнення, які зробили з власного бажання, а не на перекір комусь.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Водоліїв

Водоліям варто оминати великі торгово-розважальні центри та віддати перевагу паркам чи іншим оазисам природи. Велике скупчення людей може призвести не до найприємінших відчуттів ближче до вечора.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 січня 2019 для Риб

Дуже вдалий час для Риб, щоб починати обдумувати зміни у житті та братися за їх реалізацію. Згадайте, як ви уявляєте найкращу версію себе та починайте рухатися у задуманому напрямі.