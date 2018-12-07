Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для відвідування лікарень, проведення оздоровлюючих та косметичних процедур. Сфера фінансів буде відносно стабільною. Читайте гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сприятливий день для зустрічей, владнання закоренілих суперечок. Варто оминати великих торгових центрів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Овна

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Тельця

Тельці будуть у своїй стихії. Важливі для вас питання з високою імовірністю будуть розглянуті одразу ж і з позитивним рішенням для вас.

У другій половині дня потурбуйтеся про те, щоб мати чепурний зовнішній вигляд та добрий настрій. Якщо втома все ж вдається взнаки спробуйте освіжитися в басейні чи на тривалій прогулянці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Близнюків

Під час ранкової кави подумайте про свої плани і те, чого вам не вистачає на щастя. Загалом ж на Близнюків чекає цікавий і сприятливий день. Особливо добре вдаватиметься вирішення життєвих проблем.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Рака

Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.

Важливі питання сьогодні вдасться обговорити за невимушених обставин, що неабияк додасть вам натхнення.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Лева

День сприятливий для обдумування важливих справ. У біді сьогодні довіряйте своїй інтуїції і не недооцінюйте передчуття. Довірити сокровенне сьогодні можете сміливо надійному Овну чи Стрільцю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Діви

Імовірно, декого трохи засмутить хаотична атмосфера дня. У такому випадку уникайте гарячих дискусій з босом або колегами.

Можливі зміни в кар'єрі, а також нові пропозиції. Такий поворот справ займе предстаників знаку думками про нові плани на кар'єру та про великі гроші. Всі нові ідеї варто записати, тому що в майбутньому найімовірніше ви зможете їх реалізувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Терезів

До Терезів у гості сьогодні завітає потужний приплив натхнення. Використайте його на втілення близьких серцю задумів.

Важливі справи, особливо ті, які пов’язані з сім’єю та домом, варто вирішувати у першій половині дня.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні, як ніколи, буде важко зосередитися на повсякденних завданнях. Вир емоцій та розгубленість можуть призвести до не зовсім тих наслідків, які вам би хотілося бачити. Втім усе у ваших руках, тому навіть геть невдалу справу з часом зумієте налагодити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Стрільця

Стрільцям сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

При виявленні суттєвих проблем у жодному випадку не займайтеся самолікуванням. Неодмінно спершу зверніться до лікаря.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Козерога

Козероги будуть готові долучитись до роботи, корисної для широкої публіки. Представники знаку будуть використовувати складні ходи та концепції, щоб довести свою справу. Друга половина дня видасться сприятливою для вирішення сімейних питань.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 7 грудня 2018 для Водолія

Сьогодні Водолії будуть щасливими, неспокійними та дуже цікавими. Ви просто таки будуте хотіти долучитися до кожної зустрічі та справи! Нічого не минатиме без Водоліїв цього дня. Через таку гіперактивність представники знаки отримають можливість познайомитися з новими друзями та отримати цікаву інформацію.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 7 грудня 2018 для Риб

Ймовірно, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Декому сьогодні випаде можливість взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати ваше фінансове становище, хоча і додасть втоми.