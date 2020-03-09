Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2020 року, передбачає суперечливий день, на який не варто покладати надто багато надій. Сприятливо буде знайти час потурбуватися про себе. Читайте гороскоп на 9 березня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Найближчі друзі, які легкі на підйом, будуть хорошими радниками у цю добу. Вони також стануть ідеальними супутниками у невеликих веселощах цього дня. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Овнів

Люди, яких ви сприймаєте як сильних і впевнених у собі, насправді можуть бути більш крихкими та чутливими, ніж ви можете подумати. Будьте чесними за будь-яких обставин. Гра з почуттями інших не призведе до нічого доброго.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Тельців

Зранку можливий спад енергії, що призведе до ускладнень при виконанні навіть найпростіших обов'язків. Це не вдалий час для прийняття ключових рішень.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Близнюків

Надто високий темп життя може призвести до втоми та ослаблення. Імовірно, ваш організм намагатиметься захистити себе від надмірного навантаження. Спробуйте збалансувати свою енергію.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Раків

Пора почати іти власним шляхом. Будьте напористими і не бійтеся відстоювати свої ідеї. Якщо зараз нічого не змінити, ви незабаром пошкодуєте, що дотримувалися чужих вказівок.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Левів

День розпочнеться надзвичайно ліниво. Мобілізація для виконання буденних завдань стане для вас нелегкою справою. Втім не хвилюйтеся з приводу такого стану речей. Це взнаки дається стрес, який вам довелося пережити не так вже й давно.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Дів

Це ваш щасливий день. Інтуїція підкаже вам сьогодні найкращі рішення. Втім не дозволяйте ліні інших додавати вам обов'язків – дорослі не повинні відповідати за вчинки один одного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Терезів

Ви полюбляєте голосно говорити, віддано відстоювати свої аргументи та переконувати інших, але сьогодні Терезам слід відмовитися від такого розвитку подій. Ваші риторичні здібності тимчасово не приноситимуть бажаного результату.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Скорпіонів

Доба нагадає Скорпіонам, яким закортить гострих відчуттів, що небезпечні ігри зазвичай обертаються складними завданнями для гравця. А щастя початківця триває недовго. Будьте обачними.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Стрільців

Сьогоднішня доба може стати для вас початком і шансом для потепління у професійній сфері. Ви можете знайти нові варіанти розвитку свого найближчого майбутнього.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Козерогів

Якщо ви давно задумували втілення непростої справи – сьогодні час взятися за діло. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Водоліїв

Ви нікого не залишите без уваги сьогодні. Навколо вас буде постійний рух. Ви прагнете вступати в розмови, які збагатять вас новими знаннями. Є високі шанси отримати максимум від дня.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 березня 2020 для Риб

Енергія дня схилятиме багатьох до приємної, хоч і швидкоплинної, романтики. Не лініться увірвати свій кусень такого перебігу подій – задоволення гарантоване.