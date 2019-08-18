Гороскоп на тиждень 19–25 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде досить вдалий. Багатьох чекають нові знайомства, фінансова стабільність, подорожі та високий енергетичний потенціал. Читайте гороскоп на тиждень 19–25 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 19–25 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 19–25 серпня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Овна

Тиждень вдалий для укладання договорів і ведення переговорів. Цього тижня Овнам саме час освоїти щось нове, записатися на мовні курси або в автошколу. Якщо у вас виникнуть несподівані відрядження – не відмовляйтеся, вони принесуть не тільки гроші, але і допоможуть розширити коло знайомств. Атмосфера в колективі буде дружньою та довірливою. Втім не змішуйте роботу й особисте життя.

Сімейні справи заберуть багато сил – доведеться зіткнутися з плутаниною в фінансових питаннях, розібратися у боргах, пов'язаних з комунальними послугами. Скандалів не буде, однак нестабільність емоційного фону стане причиною глибоких переживань. Не виключені романтичні зустрічі, але розвиток стосунків буде не настільки гармонійним, як хотілося б. Сімейні пари зможуть вирішити проблеми, пов'язані з дітьми.

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Ваш енергетичний потенціал досить високий, але напруга, властива цьому тижню, позначиться на здоров'ї. Можливе загострення хронічних захворювань печінки і шлунково-кишкового тракту.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Тельця

Тельцям цього тижня захочеться кардинальних змін, тож змінити зачіску – буде цілком правильним рішенням. Тиждень буде благополучниим для будь-яких експериментів. Це може трішки "потягнути" у вас фінансів, втім не переживайте, гроші до вас будуть йти легко і ви швидко заробите ще.

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Якщо ви вирішите з другою половинкою обговорити майбутнє, то, можливо, домовитеся про придбання квартири чи автомобіля. Для Тельців настає чудовий час для накопичення коштів.

На роботі у вас все буде спокійно, втім прийдеться швидко приймати рішення. Таким чином ви зможете покращити своє фінансове становище. На вихідних побудьте наодинці вдома або ж поїдьте ближче до водойми. Переключіться від багатозадачності і звільніться від думок, які вас турбують.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 22 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Близнюків

Для Близнюків настав час відпочити і відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності, тому що на початку тижня, як попереджають зірки, можливі втрати і безглузді помилки. Цей тиждень – найкращий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та прибирання в будинку.

В першій половині тижня рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, найкраще складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: наприклад, зайнятися оформленням віз, бронюванням і купівлею квитків.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Можливо, в цей період вам захочеться внести деякі корективи в свій імідж: змінити зачіску чи оновити гардероб.

Сприятливий день: 22 серпня

Несприятливий день: 20 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Рака

Тиждень для Раків буде дуже активним завдяки хорошому робочому настрою. Всі ваші проекти завершаться успішно, а нові ідеї матимуть позитивні фідбеки. Після роботи приділіть час духовним практикам, самоаналізу і медитації.

Понеділок – ідеальний день, аби розвантажити свій організм. Обмежте себе у вживанні шкідливої їжі та більше вживайте овочів та фруктів.

На вихідних не відмовляйте друзям вийти на каву, навіть, якщо вам буде ліньки. На вас чекають приємні зустрічі та, навіть, доленосні знайомства.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 22 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Лева

Гарний настрій Левів цього тижня не покине. На роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг, ви потоваришуєтеся з людиною, з якою і не сварилися, втім вам не вдавалося знайти довгий час спільну мову. Дивіться на завдання, які поставили перед собою з великим оптимізмом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже вони лише погіршать ваш емоційний стан.

В любовних питаннях ви будете дуже енергійні і впевнені в собі. Влаштуйте на вихідних побачення або романтичну вечерю, цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

У другій половині тижня типові Леви зможуть змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить короткі терміни.

Сприятливий день: 22 серпня

Несприятливий день: 21 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Діви

Новий тиждень для Дів буде доволі насиченим. Усі справи, які ви відклали у довгий ящик, дадуть про себе знати. Вам потрібно буде все вирішити у максимально короткі терміни дуже швидко та якісно. Ви витратите багато сили та часу, втім успішно подолаєте труднощі, які виникли.

Для тих, хто візьме ситуацію під контроль – розпочнеться новий етап в житті, і через деякий час, про проблеми буде згадувати з посмішкою.

Для самотніх представників знаку – вдалий час для для налагодження особистого життя. Це тиждень рефлексії, довгих роздумів і планування. Найкращий спосіб зберегти внутрішню гармонію – регулярне заняття спортом.

Сприятливий день: 22 серпня

Несприятливий день: 25 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Терезів

Цей тиждень присвятіть тій справі, яка приносить вам задоволення. Для вашого ж блага, уникайте спілкування з людьми, які приносять вам негатив. І не будьте занадто категоричні в своїх судженнях в особистих стосунках. Всі проблеми намагайтеся вирішувати спільно з вашим партнером.

Будьте уважні до своїх фінансів. Рекомендується відмовитися від великих і незапланованих покупок. Велика ймовірність придбати неякісний товар, який потім складно буде повернути або відремонтувати.

Для безробітних Терезів – це продуктивні дні для пошуку роботи, розміщення резюме, проходження співбесіди. Вірте у себе, і тоді у вас неодмінно усе вийде.

Сприятливий день: 22 серпня

Несприятливий день: 23 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Скорпіона

У Скорпіонів буде доволі дивний тиждень. Вам буде або ліньки братися до будь-якої справи, або ж ви захочете звернути гори. Втім не варто себе заставляти робити в період апатії те, чого ви робити не хочете: результату не буде жодного.

Збалансувати ваш настрій вам допоможуть зустрічі та прогулянки з друзями. Якщо вам захочеться провести вечір за розмовою з батьками, не відкладайте це на потім. Перед початком осені вам варто підвести підсумки того, що ви зробили і скласти нові плани на осінь. Розставте правильно пріоритет. Дисципліна – запорука вдалих змін у вашому житті.

Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна перезарядка – влаштуйте собі невеличку відпустку чи поїдьте на вихідних в інше місто для зміни вражень.

Сприятливий день:25 серпня

Несприятливий день: 21 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Стрільця

Вам варто попіклуватись про власне здоров'я. В першу чергу, це стосується вашої роботи. Якщо ви почали відчувати, що починаєте перегорати, то візьміть цього тижня відпустку або хоча декілька додаткових вихідних. Відпочинок допоможе налаштуватись на робочий лад і взятися до виконання справ з новою силою.

В середині тижня краще побути на самоті. Ви зумієте домогтися бажаного, якщо не будете метушитися. Кінець тижня – вдалий час для зміни зовнішнього вигляду, а також для зміни інтер'єру у вашому помешканні.

Сприятливий день: 25 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Козерога

Для Козерогів тиждень буде успішним в особистому житті і у фінансовій сфері. Вівторок і середа – найкращий час для плідної роботи. Однак не захоплюйтеся дуже роботою, зверніть увагу на своє здоров'я. Вам потрібно вилікувати хронічну хворобу, яка турбує вас дуже довгий час.

Ваше фінансове становище покращиться, однак затрати збільшаться. Астрологи кажуть, що на вихідних ви помиритеся з людиною, з якою довгий період перебуваєте у сварці. Тиждень обіцяє зміни в багатьох сферах, тож у довготривалій перспективі вони виявляться до кращого.

Зірки радять не купувати нічого значного, адже всі покупки виявляться не практичними. Приймаючи рішення, завжди слухайте свою інтуїцію, а не чужі поради.

Сприятливий день: 24 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 для Водолія

Водоліям цього тижня особливу увагу треба звернути на питання, які пов'язані з роботою. Це сприятливий час для кар'єрних зрушень. Тож не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або керівництвом.

Що стосується особистого життя, можливі конфлікти в родині або з коханою людиною на ґрунті надмірної зайнятості. Не варто відразу ж "вставати в позу" і розвивати скандал. Краще пояснити близькій людині ситуацію і попросити проявити терпіння.

Цього тижня сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 серпня 2019 2019 для Риб

Ваш життєвий тонус і енергетика майже на максимумі і всі ваші плани вам вдастся осилити. У четвер за прогнозами астрологів у вас відбудеться важлива подія в житті. Втома, яка може супроводжувати вас увесь тиждень мине після того, як ви зміните свої звички. Зараз саме вдала нагода кинути курити чи перестати вживати алкоголь.

Щоб усі дні вам приносили позитивні емоції, вам потрібно бути чуйним до оточуючих. Зробіть своїм друзям подарунок і запросіть кудись на каву. Астрологи кажуть, що чудові емоції вам гарантовані. Розраховуйте на їхню дружню підтримку.

Ваші вихідні пройдуть вдало, якщо ви захопитеся розумовою діяльністю і, нарешті, спробуєте взятися за улюблені справи до кінця. У любовній сфері ви можете відчути величезний прилив енергії та бадьорість, втім не літайте у хмарах надто довго. Пам'ятайте, що найкращий для вас план – реалізація задуманого, тож плідно працюйте і не покладайте рук.

Сприятливий день: 21 серпня

Несприятливий день: 24 серпня