Гороскоп на тиждень 4–10 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку досить суперечливий. На одних представників знаку чекає приємна фінансова допомога, інших очікують труднощі у справах. Читайте гороскоп на тиждень 4–10 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Овна

Не бійтеся, якщо в першій половині тижня у вас виникнуть фінансові труднощі, до п'ятниці вам вдасться знайти вихід з положення. З допомогою друзів, ви знайдете додаткове джерело доходів. Також не відмовляйтеся від вигідних пропозицій на роботі.

В період з 4 по 9 лютого будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми. Не вимучуйте себе за один раз, краще декілька разів підіть в зал та розвантажте свої завдання.

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В середу виконайте усі свої домашні справи, в четвер зробіть усі незавершені справи на роботі, а суботу присвятіть власним справам. Вас очікує успіх, а результат не змусить себе довго чекати.

Сприятливий день: 7 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Тельця

Новий тиждень для вас буде тяжким та виснажливим, адже на вас зваляться дуже багато справ по роботі, які ви неодмінно змушені виконати. Все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ вийде не швидше, ніж у суботу ввечері, тож наберіться терпіння.

Рекомендується цього тижня акцентувати увагу на духовному зростанні та навчанні. Якщо вас кличуть гуляти друзі, то не відмовляйтеся від прогулянок та спільних походів у кіно чи театр. Ймовірно, нас вас чекає нове знайомство, яке знадобиться вам найближчим часом.

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Друга половина тижня сприятлива для поїздок, в тому числі за кордон. У вівторок займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати кошти. Зекономлені гроші вам неабияк знадобляться вже зовсім скоро.

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 5 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Близнюків

Зірки не рекомендують Близнюкам цього тижня ніякої додаткової роботи, яка буде змушувати працювати допізна. Будьте уважними до себе та бережіться, адже є ймовірність нанести шкоду здоров'ю та психічному здоров'ю. Не забувайте про відпочинок, інакше ви просто "згорите" на роботі і не отримаєте за це жодної винагороди.

В період з 5 по 8 лютого не залишайтеся наодинці. Проводьте більше часу з вашим партнером або в колі друзів. На вихідних це допоможе не тільки забути про роботу, а й відновити власні сили та з новим стартом почати тиждень.

На роботі намагайтеся не пліткувати, адже цим ви можете нашкодити кар'єрному зростанню. Краще зосередьтеся на своїх власних завданнях та виконуйте їх якісно. Це допоможе вам стати сумлінним працівником в очах керівництва.

Сприятливий день: 9 лютого

Несприятливий день: 6 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Рака

Для Раків новий тиждень буде насиченим у всіх сферах, тож будьте максимально сконцентрованими та уважним весь час. На роботі на вас очікують нові починання чи проекти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

Період з 7 по 10 лютого – чудовий час для відпустки чи відпочинку. Тож сміливо відмовляйте собі у роботі. Після відпочинку у вас з'являться нові ідеї та плани на майбутнє. Відтак, після кількох днів відпочинку ви зможете працювати краще та продуктивніше, аніж без нього.

Астрологи рекомендують переглянути своє харчування та більше часу проводити на свіжому повітрі. Найкраще для відпочинку обрати сніжні гори.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Лева

Для Левів з понеділка по п'ятницю дні будуть наповнені позитивними подіями. У вас можуть з'явитися нові знайомства, про які ви навіть не мріяли. Згодом вони переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Цього тижня не виключені несподіванки і різка зміна ваших звичних планів. Головне в таких ситуаціях опиратися лише на власні сили, адже чужі поради можуть лише погіршити ситуацію. Вже в суботу ваше життя повернеться до звичного режиму.

В другій половині тижня доведеться пожертвувати роботою на користь сім'ї. Вам потрібно швидко вирішити нагальні потреби, які можуть призвести до небажаних конфліктів в майбутньому. Вихідні також проведіть в колі сім'ї.

Сприятливий день: 4 лютого

Несприятливий день: 8 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Діви

Дівам цього тижня більше уваги треба звертати на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Найактуальнішими на цьому тижні для вас стануть питання налагодження стосунків з партнерами – це стосується й роботи, й сім'ї.

Тиждень варто присвятими відточуванню майстерності, навчанню і самовдосконаленню. Перші результати та успіх не змусять себе довго чекати. До того ж, вам варто розглянути пропозиції щодо зміни місця роботи. Пропозиції можуть видатися дуже вигідними та привабливими.

Період цього тижня вільним від шлюбу знакам Зодіаку подарує романтичні зустрічі та нові стосунки. Другу половину тижня потрібно присвятити зміцненню імунітету – почніть більше рухатися і вживайте багато фруктів.

Сприятливий день: 5 лютого

Несприятливий день: 9 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Терезів

Новий тиждень для вас буде дуже насиченим на роботі. У вас виникнуть багато цікавих і перспективних ідей, які ви охоче з часом втілюватимете в життя. Намагайтеся всі ці ідеї фіксувати, записувати, щоб нічого не забути. Не бійтеся пропонувати нововведення вашому керівництву. До того ж, час зарекомендувати себе як перспективного та амбіційного працівника.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то з ним важливо якнайшвидше розірвати стосунки. Гороскоп обіцяє Терезам прилив сил і натхнення у творчості. Задатки, наявні з дитинства, не пройдуть безслідно.

Період з понеділка по суботу сприятливий для фізичних навантажень. Ви не нашкодите організму, якщо все виконувати розмірено і під керівництвом інструктора.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 10 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Скорпіона

Перша половина тижня дуже сприятлива для будь-яких починань. Лекції, доповіді або майстер-класи на тему, яка вас дуже цікавить – дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат. Вечір п'ятниці присвятіть навчанню і читанню нової книги.

Період цього тижня стане для Скорпіонів трампліном в нове і перспективне життя. До того ж, старт виявиться не таким важким, як здається. Навпаки, ви підніметесь до вершини слави дуже швидко.

Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Скорпіонів на цьому тижні проблем не буде. Бадьорість і енергію принесуть заняття спортом.

Сприятливий день: 7 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Стрільця

Будьте готовими до того, що на цьому тижні ви отримаєте погану звістку, але її наслідки швидко минуть. Друга половина тижня принесе у ваше життя кардинальні зміни, не сперечайтесь з долею і з вдячністю відносьтесь до будь-яких змін. Усі вони будуть мати лише позитивні наслідки.

У вільний час проаналізуйте усі свої помилки за останній час та уникайте їх у майбутньому. Також час сприятливий не лише для аналізу свої поведінки, а й своїх витрат. Вже найближчим часом на вас очікують незаплановані витрати, тож варто подбати про заощадження коштів.

У стосунках з близькими вам людьми буде не все гладко – очікуйте на конфлікти та сварки. Зберігайте спокій та не робіть поспішних висновків.

Не забувайте про власне здоров'я. Підіть на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. Упродовж тижня уникайте шкідливої їжі та алкоголю.

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 5 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Козерога

Не переживайте, якщо вам важко будуть даватися будь-які починання. Вже з четверга все наладиться і ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радиться. Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з тверезим розумом.

Четвер стане вдалим днем для всіх справ, пов'язаних з законом та підписанням договірних зобов'язань. Ймовірно, у п'ятницю ви отримаєте зарплату, або ж значну премію, в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

Суботу проведіть вдома за гарячим какао та улюбленим фільмом, а в неділю зберіться з друзями на каток. Вам потрібен цей відпочинок, якщо не хочете зриватись на найближчих людей та колег. Також приділіть достатньо уваги вашому здоров'ю, адже через неправильне харчування, зовсім скоро з'являться порушення ораганізму.

Сприятливий день: 9 лютого

Несприятливий день: 6 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Водолія

Новий тиждень сприятиме вашим професійним успіхам. Ви зможете нарешті завоювати довіру в керівника. Будьте в доброму гуморі і частіше усміхайтеся. Важлива зустріч, яка відбудеться цього тижня – піде вам на користь, ваші ідеї будуть тішити оточуючих.

У вільний час варто більше рухатися. Цей тиждень сприяє покращенню вашого самопочуття та фізичної форми. Будьте уважними до свого раціону – виключте алкоголь та обмежте вживання шкідливої їжі. В інакшому випадку, вам не уникнути проблем зі шлунком.

Сімейних обов'язків може бути під кінець тижня більше, тому вам навряд чи вдасться уникнути домашніх турбот. Беріть на себе стільки, скільки можете зробити, інакше будете сильно нервувати, через те, що нічого не встигаєте.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 4 – 10 лютого 2019 для Риб

У Рибів починається хороший фінансовий період. На початку тижня ви отримаєте додаткові кошти, які можете сміливо витрачати на телефон, про який так давно мріяли. Однак, не забудьте придбати подарунок другій половинці.

Завдяки вашій доброзичливості, ви зможете допомогти близькій вам людині у скрутний час. Намагайтеся уникати гострих дискусій на складні теми, адже багато справ вирішаться без вашої участі.

Не беріться за важку роботу, є ризик пошкодити хребет. Якщо вас давно турбує питання здоров'я – то найсприятливіші дні для візиту до лікаря середа та четвер. Якщо є можливість відмовитись від транспорту – ходіть краще пішки.

Сприятливий день: 4 лютого

Несприятливий день: 8 лютого