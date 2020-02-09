Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку буде насиченим. Багатьох чекатимуть робочі поїздки, наради, планування та нові можливості. Читайте гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде дуже сприятливим у фінансовому плані. Це хороший час для очищення простору та прибирання оселі. Астрологи радять звернути увагу на своє здоров'я. Цілком ймовірно, що після виснажливої роботи ви будете відчувати втому та брак енергії.

Рекомендується у вільний час зустрітися з друзями, прогулятися чи просто відпочити за переглядом цікавого фільму. У середу ви будете мати чудовий шанс реалізувати задумане. День потішить вас приємним сюрпризом.

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На вихідних рекомендується приділити час на піклування про себе. Прислухайтеся до своїх потреб та бажань. Якщо ви хочете поспати – виспіться досхочу, якщо у вас є бажання оздоровити своє волосся, зробити фейсбілдінг чи зайнятися спортом – не відкладайте це на потім.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 14 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Тельця

Тиждень подарує Тельцям багато цікавих ідей, продуктивних днів та надійних людей. У вас є шанс знайти свою половинку з якою у вас будуть довготривалі стосунки. Зорі будуть сприяти здійсненню усіх ваших мрій та досягненню цілей.

Зверніть увагу на своє місце проживання. Вам давно треба завершити генеральне прибирання та оновити дизайн кімнат. Отриманий результат вас дуже потішить. Можливо, вашим рідним та близьким потрібна допомога. Зробіть все для того, щоб бути для них міцним плечем.

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На вихідних за можливості відправтеся на відпочинок з друзями, щоб весело провести час. Будьте постійно в русі і не стійте на місці. Таким чином ви отримаєте максимум від дня.

Сприятливий день: 13 лютого

Несприятливий день: 15 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Близнюків

Новий тиждень у Близнюків розпочнеться зі значних змін в житті. Вам треба слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності.

Будьте уважними щодо пропозицій та проєктів, які вам даватиме керівництво. Не сперечайтеся ні з ким, адже суперечки принесуть вам лише розчарування, а вам ще неодноразово доведеться звертатися до нього за допомогою. Використовуючи свої розумові здібності, ви досягнете підвищення на посаді, або ж отримаєте симпатію керівництва.

На вихідних виділіть достатньо часу для домашніх справ, родичів, і розв'язання фінансових проблем. На цьому тижні вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Рака

Початок тижня для Раків буде доволі важким. Вам не до снаги будуть нові заняття, безліч справ, вам навіть не приноситиме задоволення відпочинок вдома. Астрологи рекомендують уникати робочих інтрижок та зробити все для того, щоб покращити свій настрій.

Якщо вам хочеться переїхати у нове житло, придбати собі новий одяг чи просто відправитися в нову країну – беріться охоче за будь-яку справу, зорі будуть на вашій стороні. У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Вихідні проведіть зі своєю сім'єю. Якщо між вами є якісь конфлікти – кінець тижня гарний час, щоб вирішити їх без зайвої емоційності. Субота – сприятливий час для короткої медитації та інших духовних занять. Ви можете відчути посилене бажання очистити своє тіло за допомогою різноманітних практик.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Лева

Новий тиждень для Левів може видатися непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не переживайте, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

На початку тижня робота буде йти добре, вам буде все під силу. Ви будете дуже романтичними і, можливо, у вас покращаться стосунки з вашою другою половинкою. Не витрачайте час на пустопорожні розмови про минуле. Попереду вас чекає світле та щасливе майбутнє.

На вихідних подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодощів, газованих напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. Це чудовий час, щоб вирушити з друзями на прогулянку або ж просто запросити їх в гості. В ці дні ви будете дуже енергійними та життєрадісними.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Діви

Цього тижня Дівам варто проявити терпіння та показати усім, що ви сильніші за обставини. Докладіть усі зусилля до того, що вам справді важливо, щоб через деякий час показати дивовижний результат. Не намагайтеся інших навернути на новий шлях. Якщо у деякі моменти вам буде складно – довіртеся своїй інтуїції.

Вам обов'язково варто встановити план на тиждень, бо без чіткої мети ви не зможете досягнути поставлених результатів. Астрологи рекомендують найважчі завдання робити зранку. Слідкуйте за своїм поганим настроєм і намагайтеся його швидко утилізувати, адже він може затягнутися до кінця дня.

На вихідних у вас буде багато думок та справ, але не беріться за все одразу, адже в кінцевому результаті нічого не зробите до кінця. Дні будуть успішними, якщо ви чітко розставите пріоритети.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Терезів

Перша половина тижня для Терезів буде дуже сприятливою для справ по дому. Вам під силу буде прибирання чи невеличкий ремонт. Залучіть до цих справ вашу кохану людину. Окрім того, що ви наведете порядок у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та покращити рівень довіри один до одного.

Усі ідеї, які прийдуть вам в голову цього тижня, в майбутньому можна сміло реалізувати. Якщо ви хочете досягнути успіху, вам варто змінити свій розпорядок дня та стати дисциплінованішими. Середа принесе вам гарні новини, однак не спішіть про це розповідати всім навколо.

Увесь тиждень дуже сприятливий для занять спортом. Вам буде під силу навіть те, про що ви раніше навіть боялися думати. Шукайте нові виклики для себе і впевнено досягайте мети!

Сприятливий день: 13 лютого

Несприятливий день: 14 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде дуже насиченим. Вам варто приділити багато часу на оцінку свого життя: оцініть роботу, на якій ви працюєте; житло, в якому ви живете; друзів, з якими товаришуєте та на ще багато інших аспектів життя.

Будьте уважними зі своїми словами, адже вони можуть бути використані проти вас. Не говоріть нічого різкого, не звинувачуйте когось та не обговорюйте нікого за спиною. З вашими недругами цього тижня краще не комунікувати.

Астрологи радять берегти свої легені. Ви будете відчувати постійну втому та не зможете зосередитися на справах по дому. Не захоплюйтеся пігулками, а спробуйте традиційний спосіб: повітря, режим, гімнастика, дієта. Вживайте більше овочів, фруктів і ви будете почувати себе набагато краще. Не забувайте, що згубним для вас є просте втрачання часу на непотрібні речі, тож найкращими ліками для вас будуть цікава робота і нові враження.

Сприятливий день: 16 лютого

Несприятливий день: 10 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Стрільця

Для Стрільців тиждень розпочнеться з домашніх турбот, зустрічів з друзями та бесід за чашкою кави з колегами по роботі. Наприкінці тижня ви отримаєте від своєї половинки чудову пропозицію.

Не витрачайте багато фінансів та сил на те, чого ви так сильно бажаєте. Астрологи застерігають, що вам варто трішки почекати зі швидкими рішеннями. Невдовзі вас чекає приємна зустріч з цікавими людьми, які стануть вашими хорошими друзями. Увесь тиждень для вас буде легким та насиченим.

На вихідних зустріньтеся зі старими друзями, або поїдьте на цікаво екскурсію з родичами. За бажанням, займіться творчою роботою: малюйте, вишивайте, пишіть вірші, грайте на піаніно чи спробуйте спекти смачний торт. Субота – вдалий період для планування майбутнього тижня. Якщо ви курите і хочете якнайшвидше позбутися шкідливої звички – з понеділка саме вдалий час записатися у спортивний зал, теніс чи плавання.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 15 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Козерога

Будь-які справи цього тижня Козерогам будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійтеся братися за нові виклики чи виконання складних завдань. Повірте, результат не змусить себе довго чекати і ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти.

Самотні представники мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться зовсім для вас неочікувано. Вихідні дні проведіть у тихій компанії, наприклад із близькими друзями, колегами чи сусідами. Ви зможете не лише гарно провести час, а й вирішити нагальні питання в хорошій атмосфері.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 11 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Водолія

Тиждень буде вдалим для облаштування будинку. Постарайтеся зробити свій дім більш комфортним і затишним, зараз це вам цілком під силу. Рекомендується докластися до спільного результату із сім'єю чи коханою людиною, оскільки це допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Якщо ви зачекалися змін в особистому житті, то ймовірно, вони стануться наприкінці тижня. Будьте уважними на роботі, адже вас можуть чекати неприємні зміни через вашу розгубленість. Будьте відповідальним працівником та старанно виконуйте свої завдання і підтримуйте дружні стосунки з колегами.

Перегляньте своє харчування та додайте в режим дня фізичні навантаження. Результати не змусять себе довго чекати. Не забудьте якнайшвидше записатися у зал. На вихідних можуть виникнути ускладнення в поїздках: можливо, ваш транспортний засіб зламається або ж потребуватиме ремонту. Якщо у вас є можливість відкласти поїздку, то краще так і зробити, щоб не ускладнювати собі життя.

Сприятливий день: 16 лютого

Несприятливий день: 11 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого 2020 для Риб

Початок тижня буде дуже вдалим для великих покупок – нерухомості, автомобіля чи побутової техніки. Це гарний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви точно отримаєте від них суттєвий прибуток. Проте краще відмовитися від кредитів та позик, адже вони нічого доброго не принесуть.

У першій половині тижня ви будете себе не дуже добре почувати, тож не спішіть виконувати ті справи, які будуть вимагати у вас багато енергії. Проте ближче до п'ятниці ситуація зміниться. На вас очікуватиме зустріч, яка змінить вашу подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують надзвичайно цікаву справу, від якої ви будете в захваті. Ймовірно, вам доведеться змінити роботу, проходити якісь тренінги чи курси.

Бажано до кінця тижня нікому не позичати гроші, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Зверніть увагу на своє здоров'я, можливо, воно трохи погіршиться, тож бережіть себе.

Сприятливий день: 13 лютого

Несприятливий день: 14 лютого