Гороскоп на тиждень 15–21 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить різноманітний. Одних очікують цікаві події та незабутні враження, інших – освоєння нової професії, клопоти на роботі та довготривалий відпочинок. Читайте гороскоп на тиждень 15–21 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 15–21 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Овна

Перша половина тижня для Овнів буде дуже сприятлива для справ по дому. Вам під силу буде прибирання чи невеличкий ремонт. Залучіть до цих справ вашу кохану людину. Окрім того, що ви наведете порядок у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та покращити рівень довіри один до одного.

Не рекомендується цього тижня запрошувати до себе гостей – краще проводьте час поза оселею та розділяйте друзів і ваш особистий простір. Другу половину тижня краще провести наодинці із собою. Ідеальним варіантом стане відпочинок на природі, де вам не потрібно буде контактувати з іншими людьми. Ви можете поїхати на відпочинок самі або ж з сім'єю, а от від галасливих компаній краще відмовитись.

Читайте також: Місячний календар стрижок на квітень 2019: важливі поради

Увесь тиждень дуже сприятливий для занять спортом. Вам буде під силу навіть те, про що ви раніше навіть боялися думати. Шукайте нові виклики для себе і впевнено досягайте мети!

Сприятливий день: 15 квітня

Несприятливий день: 20 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Тельця

Тиждень для вас буде трішки напруженим. У вас з'явиться коханий чоловік, який допоможе вам у багатьох справах та починаннях. Не лякайтеся, якщо він буде старший від вас на декілька років. Ваші стосунки будуть настільки серйозними, що ви задумаєтеся над створенням сім'ї. Не сумнівайтеся в нічому і не бійтеся, адже саме зараз – найкращий для вас час. Головне – бути впевненим у собі.

Читайте також: Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині

На роботі від вас потребуватимуть точності та акуратності у справах. Якщо вам терміново захочеться у відпустку, все ж таки прийдеться відпочинок трішки відтермінувати, адже на вас чекають важливіші завдання. Тиждень принесе вам приємні сюрпризи: покращиться ваше матеріальне становище або ж ви відправитеся з цікавими людьми у робоче відрядження.

Проблем зі здоров'ям у вас не буде, адже коли на вас чекає багато роботи, хворіти вдома не буде часу. На вихідних постарайтеся розслабитися. Приготуйте коханій половинці вечерю або підіть з друзями в театр. Намагайтеся більше ходити пішки, пийте овочеві та фруктові соки і постарайтеся відмовитися від куріння.

Сприятливий день: 15 квітня

Несприятливий день: 18 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам доведеться боротися із своєю занадто великою самовпевненістю. Пам'ятайте, що самостійно ви не впораєтесь із складними завданнями на роботі. Ваші колеги вам допоможуть, якщо ви їх про це попросите. Вдома зверніться за допомогою до вашої коханої людини, інакше ви будете весь час займатись лише домом і від цього втомлюватись ще більше.

В другій половині тижня вам потрібно бути дуже обережним із харчуванням – не вживайте важку їжу та контролюйте кількість випитого алкоголю. Є велика ймовірність проблем із кишківником та шлунком. По можливість перейдіть на правильне харчування, уникайте шкідливих перекусів і більше їжте домашньої їжі.

Ближче до кінця тижня вас очікують серйозні зміни у ваших стосунках – ви перейдете на новий рівень. Тож будьте готові до приємних сюрпризів та несподіванок.

Сприятливий день: 20 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Рака

Новий тиждень дасть вам можливість відпочити – використайте цей час на повну. Подорожуйте, збирайтеся з друзями на пікнік у лісі, проводьте час у колі сім'ї. Ваша організованість допоможе вам швидко розібратися з усіма важливими справами пізніше. В середині тижня на вас очікує нове знайомство. На перший погляд воно не обіцятиме нічого цікавого, але через деякий час переросте у романтичні стосунки.

Упродовж всього тижня будьте мудрими та розсудливими. Постарайтеся не встрявати в суперечки та непорозуміння, які виникнуть між колегами на роботі. Якщо ви докладете немалих зусиль, то станете більш впевненими у собі.

Самодисципліна, заняття спортом і прогулянка у будь-яку погоду – такими мають виглядати ваші ідеальні вихідні. Ваше здоров'я залежить від емоційного стану. Уважно прислуховуйтеся до себе і старайтеся не перевтомлюватися. Пийте вітаміни та відпочивайте ввечері за переглядом улюблених серіалів чи фільмів.

Сприятливий день: 19 квітня

Несприятливий день: 20 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів буде доволі складним та насиченим, але вам вистачить сил розібратись з усіма завданнями. В середині тижня на вас очікує незначна сварка з коханою людиною. Свої емоції вам потрібно тримати під контролем, щоб не загострювати ситуацію, яка склалась. Холодний розум та спокійна розмова допоможуть владнати конфлікт.

На роботі у другій половині тижня також вас очікує не дуже приємна ситуація. Намагайтеся не вплутувати себе у пліткування та зберігайте нейтральну позицію. Емоційність та крики можуть призвести навіть до звільнення. Слідкуйте за своєю поведінкою та не дозволяйте собі зайвого.

Особливу увагу потрібно приділити вашому здоров'ю. Якщо вас щось турбує – зверніться до лікаря або займіться профілактикою. Дотримуйтесь правильного харчування та уникайте важкої їжі, адже можливі проблеми з травною системою. Вам варто відмовитися або обмежити вживання алкоголю. Окрім згубного впливу на ваше здоров'я, це може призвести також до необдуманих вчинків, про які ви будете довго шкодувати.

Сприятливий день: 18 квітня

Несприятливий день: 19 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Діви

Ваша запланована відпустка буде зіпсута справами, які у вас виникнуть неочікувано. Проте не все так погано, адже вам запропонують очолити новий перспективний проект. Приймайте виклик, опирайтеся на свій досвід і ви досягнете значних успіхів. Витримка, делікатність та розсудливість – це три найважливіші якості, які вам знадобляться. Від правильно прийнятих рішень буде залежати ваше фінансове благополуччя.

В середині тижня сплануйте свою літню відпустку. Ви можете відправитися на невеличкий вікенд у Копенгаген, Вільнюс, Берлін чи Вроцлав. Нові враження допоможуть вам налаштуватися на роботу з новими силами.

Ви зосереджені майже на всьому, що відбувається у вашому житті. На все потрібно витрачати багато сил, тому не забувайте про лікувальні трави та дієти. Для тих, хто планує вагітність, субота та неділя – найбільш вдалий час для зачаття дитини. Упродовж всього періоду вагітність буде успішною, а ваші роди будуть легкими.

Сприятливий день: 20 квітня

Несприятливий день: 15 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Терезів

Терезам варто якомога краще сконцентровуватись на своїх поточних справах. Підвищена відповідальність зайвою також теж не буде. Цього тижня будьте готовими до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. Не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок. Якщо не знаєте, як діяти – радьтесь із колегами або вашим керівником.

У вас є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Постарайтеся уникнути пліток на роботі і в родинному колі. У вирішенні особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

Терези, які нещодавно змінили місце проживання, цього тижня будуть насолоджуватись зміною обстановки. Зірки кажуть, що всі буденні справи будуть даватись легко, а з вашою другою половинкою не буде виникати конфліктів.

Сприятливий день: 18 квітня

Несприятливий день: 19 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде дуже насиченим. Робота, друзі та сім'я будуть приносити вам багато радості. Однак дуже розслаблятися не варто, адже незабаром вас чекає нова посада на роботі. Будьте готовими до напружених та довготривалих справ. Цей тиждень – не найкращий час для образ, ревності та вияснення відносин.

Не беріть у борг гроші, нікому не позичайте, а з покупкою автомобіля краще зачекати. На роботі у вас з'явиться важливий проект, під час якого ви зможете продемонструвати свої ділові якості і добитися прихильності колег.

Астрологи радять берегти свої легені. Ви будете відчувати постійну втому та не зможете зосередитися на справах по дому. Не захоплюйтеся пігулками, а спробуйте традиційний спосіб: повітря, режим, гімнастика, дієта. Вживайте більше овочів, фруктів і ви будете почувати себе набагато краще. Не забувайте, що згубним для вас є просте втрачання часу на непотрібні речі, тож найкращими ліками для вас будуть цікава робота і нові враження.

Сприятливий день: 17 квітня

Несприятливий день: 20 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Стрільця

Початок тижня для Стрільця – час, коли ваші недоброзичливці будуть особливо винахідливими і активними. Уникайте участі в залаштункових інтригах, зробіть все можливе, щоб зберегти бездоганну репутацію, інакше ризикуєте постраждати. В іншому ж перша половина тижня буде вдалою. Значно покращиться фінансове становище, вдасться отримати премію.

Якщо вам захочеться змін, сміливо беріться за оновлення інтер'єру вашої квартири або зміни зовнішності. Вихідні проведіть із своєю сім'єю. Якщо між вами є якісь конфлікти – кінець тижня гарний час, щоб вирішити їх без зайвої емоційності.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 15 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Козерога

Тиждень для вас почнеться з приємних сюрпризів. Ви встигнете гарно відпочити з друзями, а також отримаєте привабливу пропозицію від компанії, в якій давно хотіли працювати. Не намагайтеся економити кошти, адже всі вкладені кошти будуть успішними, незалежно чи це буде нерухомість, нова квартира чи автомобіль.

В середині тижня самотні представники знаку зустрінуть людину, з якою складуться довготривалі та серйозні стосунки. Будьте делікатними, ніжними і тоді роман принесе радість обом. Не спішіть цього тижня брати на себе усі справи, які накопичилися. Проведіть деякий час за містом чи поїдьте в гори, щоб відновитися. Після повернення ви активно включитеся в роботу і придумаєте цікаве нововведення, яке сподобається керівництву.

Щоб розслабитися на вихідних, вам варто відвідати сауну чи записатися на ароматерапію. Неділя – вдалий час, щоб запланувати похід до лікаря з наступного тижня. Вам варто обстежити своє серце та судини і полікувати зуби в стоматолога.

Сприятливий день: 19 квітня

Несприятливий день: 15 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв буде дуже спокійним, тож не поспішайте у ваших справах і більше приділіть часу саме плануванню. Також уникайте дискусій та розмов на "гострі" теми, адже вас буде дуже легко роздратувати.

Ваші особисті відносини чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати його приємним сюрпризом.

Також цей тиждень – вдалий час, аби спланувати відпочинок або відправитись кудись у подорож. Після напруженого тижня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних.

Сприятливий день: 16 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 квітня 2019 для Риб

Початок тижня буде багатим на зустрічі та нові знайомства. Постарайтеся розумно розподілити час на роботу, друзів та відпочинок. Все залежить від правильного розподілу часу та сил. Не беріть на себе надто багато справ, адже ніхто не буде звинувачувати вас у ліні та недопрацюваннях. Ви зустрінете цього тижня чудову людину. Станеться це тоді, коли ви найменше будете чекати.

Рибам варто оберігати свою нервову систему, адже зовсім скоро вони можуть зустрітися з безсонням та депресією. Слідкуйте за своїм харчуванням: вам загрожують проблеми з травленням та печінкою. Постарайтеся обмежити вживання кави та сигарет.

Вихідні будуть успішними. На вас чекають феєрверки, сюрпризи та розіграші, і в той же час – внутрішня тишина і спокій. Для творчих натур – вечір вихідних днів буде вдалим періодом для нових ідей та сміливих планувань.

Сприятливий день: 19 квітня

Несприятливий день: 21 квітня