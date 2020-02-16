Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку буде досить сприятливим. Вас чекають приємні зустрічі та цікаві несподіванки. Читайте гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Овна

Цього тижня для вас найбільше значення матимуть питання, пов'язані з житлом, дітьми та родиною. Вам доведеться активно займатися вирішенням побутових проблем. Творчі особистості зможуть успішно завершити розпочаті раніше проєкти. Якщо ви знайдете для себе нову ідею, то роботу виконаєте вчасно і якісно.

Не починайте нові проєкти в першій половині тижня, адже це не найсприятливіший період. Зараз вам найкраще повернутися до справ, які ви не встигли закінчити раніше і довести до логічного завершення. Не вирушайте в далеку подорож, адже вас спіткає багато проблем в дорозі.

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У самотніх представників знаку, які ще не встигли створити сім'ю, почнуться нові романтичні відносини. У другій половині тижня вас чекають зустрічі зі старими друзями. Проведіть вихідні в приємній компанії і не відмовляйте собі в задоволенні відпочити від важких побутових буднів.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Тельця

Тиждень ідеально підійде для оздоровлення: більше гуляйте на свіжому повітрі, почніть харчуватися правильно, займатися спортом і пити багато води. Черпайте сильну здорову енергію, яка зовсім скоро вам обов'язково пригодиться.

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Не заздріть чужим досягненням та щастю інших. Вас також чекає успіх, втім для цього треба прикласти чимало зусиль. Будьте завжди позитивними, проявляйте ентузіазм та цікавість до всього, що навколо вас відбувається.

Якщо у вас в особистому житті є певні труднощі, постарайтеся розповісти про це своїм близьким: вони дадуть вам цінну пораду. Також поцікавтеся їхніми справами, адже на родину у вас останнім часом не вистачає часу.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Близнюків

Зірки пророкують Близнюкам непередбачувані ситуації, які даватимуть тільки успішний результат. На роботі у вас буде багато невідкладних справ, з якими ви впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Вам запропонують проєкт, пов'язаний з відрядженням на короткий час. Не бійтеся нових викликів та вирушайте до нових знань. Результати вас дуже тішитимуть, адже ви відкриєте у собі нові сторони.

Самотні Близнюки на своєму новому шляху зустрінуть старе кохання, яке виллється у бажання відновити стосунки. Робіть масштабні рішення і не зважайте ні на що. Зірки будуть на вашому шляху.

Візьміть додатковий вихідний або на декілька днів відпустку. Вам буде потрібен час для приведення думок в порядок та більше часу, аби спланувати майбутній тиждень. Відправтеся в гори за чистим повітрям.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Рака

Тиждень розпочнеться з планування відпустки. Вас будуть досить часто кликати на каву ваші друзі – не відмовляйте їм, позаяк зміна оточення зарядить вас енергією.

Не відкладайте важливі справи на потім, адже вони мають властивість накопичитися і згодом дуже вас обтяжать. Якщо ви опустили руки і не маєте сили та наснаги до звершення цілей – не переживайте. Влаштуйте собі релакс: дивіться фільми, читайте книги. Натхнення до вас після відпочинку прийде.

Самотнім Ракам на вихідних зорі не радять сидіти вдома. Вас чекають приємні та доленосні зустрічі. Ви можете захопитися людиною, яка зовсім на вас не схожа. Варто утриматися від поїздок, довгих подорожей та фізичної роботи. Присвятіть вихідні лише собі.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Лева

Зірки рекомендують до кінця тижня Левам завершити усі нові починання, які накопичилися впродовж тижня. У вас є багато незакритих питань в робочій сфері та в стосунках. Тиждень максимально сприятливий для змін в зовнішності – якщо ви мріяли про нову зачіску чи новий стиль одягу – сміливо втілюйте задумане в реальність, проте не намагайтеся дуже сильно виділитися, адже можете перестаратися.

Ваша рішучість зіграє на руку в особистих та любовних питаннях. Самотні Леви матимуть всі шанси зустріти надійного партнера, однак для цього вам потрібно докласти зусиль та взяти ініціативу в свої руки.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення творчого потенціалу, посилення оптимізму і покращення фізичної форми. Зараз можна почати займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Діви

Для Дів розпочнеться благополучний тиждень. Ви зможете подолати будь-які труднощі. Сміливо беріться за будь-які починання і не бійтеся діяти. У любовній сфері вас чекають успіх та романтика. Покладайтеся на власну інтуїцію, яка буде неабияк посиленою саме цього тижня.

До кінця тижня ваш чудовий настрій може трохи погіршитися. Постарайтеся уникати гучних вечірок і величезної кількості справ. Ваш організм потребує відпочинку, залишайтеся спокійними та врівноваженими, незабаром все минеться.

На вихідних займіться генеральним прибиранням оселі. У вас є чудовий шанс втілити в реальність давні бажання, тож скористайтеся цією можливістю. Приділіть час собі і ретельно подумайте, яким чином ви можете досягнути поставлених цілей та бажань.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Терезів

В першій половині тижня Терезам рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття. Чим працьовитішими ви будете, тим швидше досягнете результатів. Не економте свої сили та енергію.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні. Зверніть особливу увагу профілактичним заходам по боротьбі з хронічними захворюваннями.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування. І не забувайте про здоров'я, зараз воно дуже вразливе.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Скорпіона

Тиждень чудовий для отримання нових знань. Більше часу приділяйте дисциплінам, які зможуть радикально змінити ваше життя. Також зверніть увагу на свій фінансовий потік, ймовірно, вам прийдеться знайти додатковий заробіток.

Астрологи прогнозують вам прекрасний настрій на увесь тиждень. Ваші стосунки з колегами та друзями покращаться. Ви почнете більше часу проводити поза роботою, тож у вас розпочнеться теплий та приємний період.

Вихідні залиште для себе. Нікуди не спішіть та не намагайтеся завершити незакінчені справи. Займіться улюбленим хобі, прочитайте книжку, подивіться фільм, складіть собі план на новий тиждень, заплануйте подорожі. Субота – вдалий день для купівлі квитків.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Стрільця

Постарайтеся забути про те, що ви хочете у відпустку. Ви тільки погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз вам краще взятися за роботу. Глобальну відпустку заплануйте на весну. Якщо вам дозволить керівництво, то можете взяти хоч декілька за квартал.

Вихідні дні будуть сприятливими для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі. Постарайтеся не приймати важливих рішень – старайтеся займатися дрібними справами, особливо у сфері фінансів.

В любовних справах цього тижня повністю покладайтеся на ваше серце та інтуїцію – вони підкажуть правильний вибір.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Козерога

Новий тиждень подарує Козерогам значні зміни в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності. Не сидіть на місці. Усі ваші старання оціняться найближчими людьми.

Будьте обережними щодо привабливих проєктів і пропозицій. На роботі постарайтеся не показувати власне "Я", суперечки з керівництвом принесуть тільки розчарування, а вам ще неодноразово доведеться звертатися до них за допомогою. Є шанс, що, використовуючи свої розумові здібності, ви досягнете підвищення на посаді, або ж симпатію керівництва.

Виділіть достатньо часу для домашніх справ, родичів, і розв'язання фінансових проблем. На цьому тижні вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими, а також домашній затишок і повне розслаблення тіла і думок.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Водолія

У Водоліїв увесь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Виховайте у собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Потрібно бути обережним з витратами – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки. Якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

Друга половина тижня сприятлива для планування відпочинку. В суботу ви можете придбати квитки за дуже привабливими цінами. Вихідні найкраще провести з батьками.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого 2020 для Риб

Новий тиждень для Риб – вдалий період для фінансових операцій. Складіть список усього, що ви давно планували купити і не відкладайте важливі покупки у довгий ящик. В особистому житті у вас буде насичений період. Ймовірно, вам треба буде прийняти рішення щодо остаточних стосунків з коханою людиною. Якщо ви відчуваєте, що хочете одружитися, не бійтеся сказати це своїй половинці. Якщо ж навпаки – не мучте одне одного, а поговоріть, як дорослі люди.

Робота вас приємно здивує. На вас не чекатимуть важкі завдання та невідкладні справи – все буде проходити спокійно і великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та керівництвом протікатимуть добре, однак не намагайтеся сидіть на двох стільцях поспіль.

Астрологи рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації чи зайнятися йогою.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 21 лютого