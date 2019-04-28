Гороскоп на тиждень 29 квітня–5 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку досить неоднозначний. На багатьох чекає плідний тиждень та неочікувані повороти долі. Читайте гороскоп на тиждень 29 квітня–5 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 29 квітня–5 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде неабияк визначним. Якщо ви довгий час йшли до якоїсь мети, то вже в кінці тижня зможете насолодитись результатом своєї роботи. Якщо ви лише роздумуєте про зміни, то спробуйте цього тижня зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов'язково все вдасться.

Тиждень з 29 квітня по 1 травня – дуже невдалий час для поїздок на далекі відстані, і якщо у вас передбачалася відпустка, краще її перенести на інший час. Згідно з прогнозом, краще провести весь тиждень в режимі "дім – робота", а вихідні провести в тихій атмосфері.

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Будьте уважними в роботі з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Якщо активно увірветесь в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували. Тож не лінуйтеся і будьте більш працьовитішими.

Особливу увагу зверніть на хронічні хвороби. Варто провести профілактичні заходи або ж сходити на консультацію до лікаря.

Сприятливий день: 29 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Тельця

Новий тиждень для Тельців мине в шаленому темпі, що в свою чергу буде вимагати від вас рішучості та прийняття швидких рішень. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте роботу, яку вам хтось нав'язує – швидко позбавляйтесь від неї, адже в іншому разі – у вас зовсім не буде вільного часу і ви втратите ентузіазм до всього, чим займаєтеся.

Не сперечайтесь з партнером по бізнесу чи колегами по роботі, адже це може суттєво нашкодити вашій кар'єрі. Якщо ви будете намагатися бути героєм в тій ситуації, в якій не впевнені до кінця, то ускладните собі життя.

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У вівторок займіться питаннями нерухомості. Цей час сприятливий для заключення договорів, переїзду, оренди тощо.

Не забувайте про своє здоров'я. Обов'язково сходіть на консультацію до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання. Ви період свят уникайте шкідливої їжі та алкоголю. Також чекайте приїзду гостей, які принесуть вам багато клопоту, так що будьте до цього готові і терплячі.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 4 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Близнюків

Новий тиждень дасть можливість Близнюкам відпочити – використайте цей час на повну. Подорожуйте, збирайтеся з друзями на пікнік у лісі, проводьте час у колі сім'ї. Ваша організованість допоможе вам швидко розібратися з усіма важливими справами. В кінці тижня на вас очікує нове знайомство. На перший погляд воно не обіцятиме нічого цікавого, але через деякий час переросте у романтичні стосунки.

Старайтеся упродовж всього тижня бути мудрими та розсудливими. Не встрявайте в суперечки та непорозуміння, які виникнуть між колегами на роботі. Якщо ви докладете немалих зусиль, то станете більш впевненими у собі.

Самодисципліна, заняття спортом і прогулянка у будь-яку погоду – такими мають виглядати ваші ідеальні вихідні. Ваше здоров'я залежить від емоційного стану. Уважно прислуховуйтеся до себе і старайтеся не перевтомлюватися. Пийте вітаміни та відпочивайте ввечері за переглядом улюблених серіалів чи фільмів.

Сприятливий день: 29 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Рака

Початок тижня для Раків – час, коли ваші недоброзичливці будуть дуже винахідливими і активними. Уникайте участі в залаштункових інтригах, зробіть все можливе, щоб зберегти бездоганну репутацію, інакше ризикуєте постраждати. У всьому іншому перша половина тижня буде вдалою. Значно покращиться ваше фінансове становище, вдасться отримати премію за хороші результати вашої праці.

Якщо вам захочеться змін, сміливо беріться за оновлення інтер'єру вашої квартири або зміни зовнішності. Вихідні проведіть із своєю сім'єю. Якщо між вами є якісь конфлікти – кінець тижня гарний час, щоб вирішити їх без зайвої емоційності.

У другій половині тижня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 5 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Лева

Новий тиждень для Левів – час для змін, яких вам не варто боятися! У вас буде багато зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Відтак сміливо йдіть на контакт та не відмовляйтесь від запрошень на будь-які заходи.

На вихідних краще зосередитися на своїй зовнішності – запишіться до косметолога або змініть зачіску. Також ці дні сприятливі для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

Впродовж усього тижня у вас є чудова перспектива кар'єрного росту. Натхнення для трудових звершень ви знайдете на роботі – робочі справи будуть вам приносити величезне задоволення. Не відмовляйтеся від додаткових завдань – це принесе свої плоди вже найближчим часом. Наприкінці тижня у вас можуть виникнути дрібні фінансові проблеми, але вони не принесуть суттєвої шкоди вашому бюджету.

Сприятливий день: 30 квітня

Несприятливий день: 2 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Діви

У той час, коли вже добре потепліло і всі починають думати про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх. Астрологи радять порахувати, хто вам винен гроші, а хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, тож якщо ви збирались давно попросити про підвищення зарплатні – робіть це сміливіше.

Четвер – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: помийте вікна, підлогу, акуратно поскладайте речі в поличках, викиньте або роздайте старі речі. Це допоможе вам почистити не тільки квартиру, але і очиститися внутрішньо. У вас з'являться нові ідеї і сили, які дуже допоможуть найближчим часом.

Вихідні проведіть у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках.

Сприятливий день: 29 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Терезів

Новий тиждень для Терезів – це гарний період, щоб все встигнути. Контролюйте свій час, щоб встигнути більше зробити важливих справ. Прислухайтеся до думки оточуючих людей, вони вам допоможуть та дадуть цінну пораду.

П'ятниця – хороший день для того, щоб знайти нове джерело доходів та покращити своє матеріальне становище. Можете сміливо робити покупки, гроші у вас будуть, і ви точно не матимете у них потреби.

На вихідних сплануйте зі своєю другою половинкою цікавий вікенд, який вам запам'ятається надовго. Якщо вам захочеться бути вдома, то запросіть в гості друзів на фільм чи смачну випічку. Незабутні емоції та заряд позитиву вам гарантований.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 5 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Скорпіона

Упродовж тижня не будьте лінивими, адже для вас несподівано відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові проекти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру чи захочете змінити місце роботи. Якщо ви ще не склали план цілий на рік, рекомендується виділити час саме в суботу ввечері.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 2 травня

Несприятливий день: 4 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Стрільця

Увесь тиждень ви будете жити у конфліктах. Усі 7 днів на вас чекатимуть багато подій, зустрічів та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Тиждень для Стрільців буде чудовою платформою для професійного вдосконалення, але не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил. Зберіть компанію друзів та запишіться на плавання чи йогу. Щоб не відчувати себе втомленою, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з подругами і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У п'ятницю добре сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

Сприятливий день: 29 травня

Несприятливий день: 1 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Козерога

Перша половина для Козерогів – вдалий час, щоб скласти план на майбутній місяць та почати вчити іноземну мову, а також записатися в зал. Рекомендується приділити час самоосвіті. Якщо ви будете старатися, то зможете досягти успіху в навчанні і неабияк розширити свій кругозір. Від четверга до кінця тижня – вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття.

На вихідних астрологи радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: займіться бронюванням і купівлею квитків. Однак не зволікайте, адже можете упустити дуже гарний шанс!

В суботу у вас збільшиться потреба в усамітненні. Увесь тиждень ви зосереджували свою увагу на роботі, тож вдома трішки відпочиньте та не беріться до жодних справ, які стосуються роботи. Будьте обережними зі своїми словами, ймовірно, у вас виникне конфлікт з подругою. В кінці тижня купіть собі річ, про яку давно мріяли, але шкодували кошти. Витрачені гроші повернуться до вас у вигляді премії через деякий час.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування. І не забувайте про здоров'я, зараз воно дуже вразливе.

Сприятливий день: 5 травня

Несприятливий день: 1 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Водолія

Тиждень для Водоліїв може видатися непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не переживайте, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

На початку тижня робота буде йти добре, вам буде все під силу. Якщо ви давно планували змінити дизайн у своїй кімнаті – саме вдалий час змінити свій улюблений куточок. Також тиждень вдалий для шопінгу. Потіште себе новим та модним одягом. Не варто слухати подруг, слухайте лише свою інтуїцію та купуйте те, що вам найбільше до вподоби.

У суботу подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодких напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів. В неділю ні в якому випадку не давайте свої гроші чужим людям, це для вас може погано обернутися. Ваші друзі шукатимуть у вас підтримки, не будьте до них байдужими та допоможіть їм у їхню скрутну хвилину своїм добрим словом та порадами.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 5 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для Риб

Новий тиждень для Риб буде дуже насиченим та приємним. Ви познайомитеся з новими людьми, які вас мотивуватимуть на досягнення нових цілей. Погода стане кращою, тож частіше виходьте з дому на прогулянку з друзями. Ваш робочий настрій неабияк покращиться, ви налаштуєте себе на новий лад. Ймовірно, вам вручать премію за ваші старання та відмінно виконану роботу. Проте для цього треба прикладати максимум зусиль.

На початку тижня вас чекає велика витрата коштів. Швидше за все це буде покупка меблів або елементів декору до квартири. Не жалійте гроші, адже придбані вами товари принесуть вам лише радість та щастя. Проте не витрачайте усі заощадження, адже до кінця місяця вони вам ще знадобляться.

На вихідних – вдалий час для будь-яких експериментів! Успішними будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю. Суботу присвятіть домашнім справам та саморозвитку – дочитайте книгу, яку ніяк не можете взяти до рук та сходіть на майстер-клас, який вам допоможе у майбутньому. Поставте перед собою нові цілі, які повинні досягнути протягом трьох місяців. Це вас дуже сильно мотивуватиме до звершення нових завдань.

Сприятливий день: 2 травня

Несприятливий день: 5 травня