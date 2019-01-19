Госпіталізація Діани Арбеніної: співачка виписалась з лікарні, не дізнавшись діагнозу

Популярна російська співачка Діана Арбеніна, яка є солісткою гурту "Ночные снайперы", покинула госпіталь у Франції. Наразі артистка перебуває у готельному номері.

За інформацією РИА Новости, зірка не отримала результатів обстеження. Лікарі, які спостерігали за станом здоров'я Діани Арбеніної, пропонували співачці залишитись до з'ясування причини серцевого нападу, однак вона відмовилась. Біль у грудях артистка досі відчуває, але її життю нічого не загрожує.

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"Діана виписалася з лікарні під свою відповідальність. Їй діагноз не поставили, біль до кінця не зняли, але вона в принципі така людина, яка не любить лікуватися, тому вирішила виписатися. Вона зараз в номері. Жодної небезпеки для життя немає", – розповіла PR-директор артистки Марія Кохель.

Відомо, що повне медичне обстеження солістка гурту "Ночные снайперы" планує пройти у Москві. Наразі французькі медики виписали їй курс лікування, щоб стабілізувати стан здоров'я.

Що відомо про госпіталізацію Діани Арбеніної

17 січня вокалістка гурту "Ночные снайперы" раптово потрапила до лікарні у Франції. Діані Арбеніній стало погано під час гірськолижного відпочинку. Від ранку вона скаржилась на біль в грудях, а вже ввечері опинилась у місцевому шпиталі.

Медики констатували, що в артистки стався серцевий напад. Представники Діани Арбеніної стверджують, що він тривав упродовж 16 годин. Зі шпиталю російська співачка записала відеозвернення, в якому подякувала прихильникам за підтримку та розповіла про самопочуття.

Друзі, всі, хто писав мені всі ці дні, хто переживав за мене і турбувався, дуже дякую. Я зворушена. Мені вже краще, я можу ворушити руками, ногами. Не забувайте, що життя музикантів складається з перельотів, переїздів, зміни часових поясів. Не впорався трішки організм,

– розповіла Діана Арбеніна.

Попри погіршення стану здоров'я солістка гурту "Ночные снайперы" не має наміру скасовувати ювілейний тур. Діана Арбеніна запевнила, що всі заплановані виступи відбудуться.

Діана Арбеніна та УкраїнаУ 2012 – 2013 роках Діана Арбеніна брала участь в українському розважальному проекті. Артистка була зірковим тренером на шоу "Голос країни". В липні 2014 року Діана Арбеніна з гуртом "Ночные снайперы" виступила у Києві. Зі сцени артистка вибачилась перед українцями за своїх колег, які підтримали агресивну політику РФ. Після цього зірка скасувала гастролі у Росії та відверто відмовилась від виступів у Криму. Однак у червні 2015-го Арбеніна порушила свої заяви, з'явившись на сцені окупованого півострова.