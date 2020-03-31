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Госпіталізований раніше з коронавірусом Пласідо Домінго розповів, як себе почуває

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Пласідо Домінго / Фото з відкритих джерел

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго минулого тижня був госпіталізований в одну з лікарень через ускладнення з коронавірусом. Згодом його виписали і тепер він розповів про своє самопочуття.

79-річний чоловік на власній сторінці у фейсбуці вперше вийшов на зв'язок з шанувальниками. Пласідо розповів, що у мережі було чимало спекуляцій на темі його здоров'я, тому він вирішив сам відреагувати на всі чутки. 

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Я вдома, і я почуваюся добре. На щастя, з першого ж симптому я, як завжди, перебував під наглядом лікаря, враховуючи мій вік та супутні хвороби, тому інфекцію COVID-19 запідозрили одразу, і це мені дуже допомогло. Зараз продовжую терапію і відпочиваю,
– заявив Домінго.

У повідомлення Домінго також додав, що дуже хвилюється за всіх, хто хворіє коронавірусом, а також тих, які рятують сьогодні людям життя. Тенор закликає усіх залишатись вдома та дбати про власну безпеку та безпеку рідних. Чоловік подякував за підтримку прихильників.

Нагадаємо, що про інфікування COVID-19 Пласідо Домінго оголосив 22 березня. У мережі він зізнався, що мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Оперний співак здав тест в лікарні, який виявився позитивним. Відтак Пласідо Домінго та його сім'я вирішили самоізолюватись та не поширювати недугу. 29 березня стало відомо, що його госпіталізували в одну з приватних лікарень міста Акапулько, а вже згодом його виписали

Додамо, в Іспанії, станомм на 31 березня, захворіло на коронавірус 87 тисяч людей. З них бльше 7 тисяч померло та майже 17 тисяч одужало.


Прості правила, як вберегти своє здоров'я у час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини LifeStyle
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