Готується до весілля: Регіна Тодоренко виходить заміж

98 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе та працює у Росії зі своїм чоловіком російським співаком Владом Топаловим, розповіла, що готується зіграти пишне весілля з коханим.

Влад та Регіна вже понад півроку перебувають в офіційному шлюбі, але днями таки вирішили зіграти весілля. Про це Регіна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Настя Каменських і Потап продовжують замиловувати мережу весільними фотографіями: ефектні кадри

Так! Так! Так! Я виходжу заміж! Офіційно ми з Владом одружилися ще в жовтні, а зараз ми готуємося до великого свята!
– наголосила зірка.

Наразі подробиці весілля невідомі. Зазначимо, що Топалов і Тодоренко одружилися 25 жовтня 2018 року, коли Регіна була на 8 місяці вагітності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ОК #CoverGirl Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК! @okmagazine_ru Фото @dyuzhakin Стиль @paatap Макияж @yanabuzychkina Продюсер @daria.yureskul Локация @agalarovestate Купальник @calzedonia #Топаловы2019 #СвадьбаРегинаВлад #свадьба

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

Як відомо, подружжя виховує сина Михайла. Вагітність Регіни Тодоренко офіційно була прихована від громадськості, хоч прихильники та ЗМІ вже давно здогадувались про очікування первістка. Згодом 5 грудня у неї відбулись пологи у звичайній міській клініці Москви. Тоді пара вказала інше ім'я породіллі, щоб приховати народження сина. В інтерв'ю Топалов заявив, що Регіна – чудова мама.

 

 

blog_ava
Як вберегтися від укусів комарів: практичні поради
сьогодні
9129
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Регіна Тодоренко Зіркові весілля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
сьогодні 09:02 Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
480
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
28 травня 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 1103
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
28 травня 11:00 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 1995
Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
27 травня 16:03 Топ-10 найкращих фільмів в історії кіно
Марія Ягодка 1191
"Аладдін": килим, лампа, три бажання
27 травня 12:31 "Аладдін": килим, лампа, три бажання
Юлія Ліпенцева 814
Новини
Більше новин
Залиште відгук