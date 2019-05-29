Готується до весілля: Регіна Тодоренко виходить заміж

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе та працює у Росії зі своїм чоловіком російським співаком Владом Топаловим, розповіла, що готується зіграти пишне весілля з коханим.

Влад та Регіна вже понад півроку перебувають в офіційному шлюбі, але днями таки вирішили зіграти весілля. Про це Регіна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Так! Так! Так! Я виходжу заміж! Офіційно ми з Владом одружилися ще в жовтні, а зараз ми готуємося до великого свята!

– наголосила зірка.

Наразі подробиці весілля невідомі. Зазначимо, що Топалов і Тодоренко одружилися 25 жовтня 2018 року, коли Регіна була на 8 місяці вагітності.

Як відомо, подружжя виховує сина Михайла. Вагітність Регіни Тодоренко офіційно була прихована від громадськості, хоч прихильники та ЗМІ вже давно здогадувались про очікування первістка. Згодом 5 грудня у неї відбулись пологи у звичайній міській клініці Москви. Тоді пара вказала інше ім'я породіллі, щоб приховати народження сина. В інтерв'ю Топалов заявив, що Регіна – чудова мама.