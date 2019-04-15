"Гра престолів" 8 сезон 2 серія: опублікований трейлер епізоду

74 Читать новость на русском
Гра престолів 8 сезон 2 серія - промо 2 серії дивитися онлайн
Гра престолів: дивитися трейлер до другої серії / HBO

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер другого епізоду восьмого сезону "Гри престолів" під назвою Death has many faces ("Смерть має багато облич"). Прем'єра другої серії відбудеться 21 квітня у США та 22 квітня в Україні.

Відповідне відео телеканал НВО опублікував на своєму каналі в YouTube декілька годин тому. 

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу

2 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 21 квітня 2019 року і в ніч на 22 квітня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. Другий епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 58 хвилин.

Творці серіалу "Гра престолів" в тизері розповідають, як в другому епізоді сім'я Старків згадує безчинства сім'ї Ланністерів, показуючи цим свою недовіру та деяку зневагу до братів Тіріона та Джеймі Ланністерів, що прибули у Вестерос. В той же час у стінах замку на півночі Вестеросу Джон Сноу разом зі своїми побратимами готується до наступу Короля Ночі з армією білих ходоків. Тормунд, друг Джона Сноу, говорить, що вони прийдуть "Завтра до сходу сонця" (Before the sun comes up tomorrow).

Дивіться трейлер другого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

blog_ava
В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання
сьогодні
31764
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
сьогодні 10:25 Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
Юлія Михайлова 1504
Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
сьогодні 09:20 Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
5208
Шоколадний фондан – рецепт та поради з приготування із відео
14 квітня 20:12 Шоколадний фондан – рецепт та поради з приготування із відео
Богданна Рибак 1164
Чи виживеш ти в "Грі престолів": цікавий тест для справжніх фанів
14 квітня 16:01 Чи виживеш ти в "Грі престолів": цікавий тест для справжніх фанів
1817
"Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
14 квітня 10:00 "Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга
Юлія Ліпенцева 1140
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук