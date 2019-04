"Гра престолів" 8 сезон 2 серія: опублікований трейлер епізоду

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер другого епізоду восьмого сезону "Гри престолів" під назвою Death has many faces ("Смерть має багато облич"). Прем'єра другої серії відбудеться 21 квітня у США та 22 квітня в Україні.

Відповідне відео телеканал НВО опублікував на своєму каналі в YouTube декілька годин тому.

2 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 21 квітня 2019 року і в ніч на 22 квітня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. Другий епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 58 хвилин.

Творці серіалу "Гра престолів" в тизері розповідають, як в другому епізоді сім'я Старків згадує безчинства сім'ї Ланністерів, показуючи цим свою недовіру та деяку зневагу до братів Тіріона та Джеймі Ланністерів, що прибули у Вестерос. В той же час у стінах замку на півночі Вестеросу Джон Сноу разом зі своїми побратимами готується до наступу Короля Ночі з армією білих ходоків. Тормунд, друг Джона Сноу, говорить, що вони прийдуть "Завтра до сходу сонця" (Before the sun comes up tomorrow).

Дивіться трейлер другого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.