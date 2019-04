"Гра престолів" 8 сезон 3 серія: опублікований трейлер епізоду

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер третього епізоду восьмого сезону "Гри престолів" під назвою The Dead are already here ("Мертві вже тут"). Прем'єра третьої серії відбудеться 28 квітня у США та 29 квітня в Україні.

Відповідне відео телеканал НВО опублікував на своєму каналі в YouTube декілька годин тому. Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу 3 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 28 квітня 2019 року і в ніч на 29 квітня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. Третій епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 1 годину 22 хвилини. Творці серіалу "Гра престолів" в 42-секундному тизері показують, як армія Короля Ночі і дракон підходять до замку Вінтерфелла. В той же час армія бездоганних під керівництвом Сірого Хробака готується до захисту родового маєтку Старків. Всі дії відбуваються вночі, саме тому тизер виконаний здебільшого у темних тонах. Читайте також: 8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів Дивіться трейлер третього епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон: Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.