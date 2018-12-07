"Гра престолів" 8 сезон: HBO опублікували перший тизер – вражаюче відео

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Гра престолів 8 сезон - тизер: відео від НВО першого тизеру
"Гра престолів" 8 сезон: HBO опублікували перший тизер – вражаюче відео / Скріншот з відео

Перший тизер 8 сезону фентезійного серіалу "Гра престолів" оприлюднила на своєму YouTube-каналі американська кінокомпанія HBO.

Вражаючий відеоролик з’явився в мережі 6 грудня. 54-секундний тизер має назву "Dragonstone" ("Драконячий камінь"). З моменту публікації відео його переглянули майже 2,5 мільйонів разів.

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Дивитись тизер "Гри престолів" 8 сезон онлайн:

У новому тизері-трейлері можна побачити, як зустрічаються дві шалені стихії – холод, смерть та морок та гарячий вогонь, що символізує життя та боротьбу. Можна зрозуміти, що з приходом Білих Ходоків – приходить і справжня зима, яка з півночі на південь захоплює частину материка Вестеросу. На карті у відеоролику можна припустити, що великий бій відбудеться або: біля Рову Кейлін – давньої, майже повністю зруйнованої фортеці Перших Людей, що розташована в північній частині Перешийка; або ж біля Близнюків – родового замку Фреїв, побудованого на берегах річки Зелений Зубець.

Але журналісти LifeStyle 24 схиляються все ж до першого варіанту, адже битва біля Рову Кейлін була б символічнішою з кількох причин: це кордон півночі (як одного з королівств Вестеросу) та півдня материка, а також, що через Рів раніше не зміг пробитись жоден завойовник (окрім Таргарієнів з драконами). Можливо, саме там відбудеться грандіозна битва, яка завершить довгу історію світу "Пісні льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. 

Варто додати, що у фінальному восьмому сезоні буде всього шість серій, тривалістю у півтори години. За повідомленнями західних ЗМІ, бюджет кожного з епізодів склав близько 15 мільйонів доларів. Головні герої серіалу вже натякають на неочікуваний розвиток подій, де буде не лише багато смертей, а й зміни характерів та пріоритетів героїв.

Прем’єра останнього сезону "Гри престолів" відбудеться в квітні 2019 року.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
Джерело: 24 канал
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