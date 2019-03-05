"Гра престолів" 8 сезон: вийшов перший офіційний трейлер

В час активної промо-кампанії 8 сезону фентезійного серіалу "Гра престолів" телеканал HBO випустив перший офіційний трейлер. Якщо раніше розробники стрічки тішили фанатів лише короткими тизерами та окремими кадрами зі зйомок серіалу, то зараз можна побачити 2-хвилинний відеоролик з подіями у серіалі.

Повноцінний трейлер фінального восьмого сезону серіалу "Гра престолів" з'явився на YouTube-каналі сьогодні, 5 березня. Лише за 35 хвилин після публікації трейлеру, його вже встигли переглянути майже півмільйона разів лише на одному відеохостингу.

Читайте також: "Гра престолів": HBO опублікував новий тизер та дату виходу 8 сезону

У новому сезоні буде лише 6 епізодів, які розкажуть про заключні події боротьби за Залізний трон та війну з білими ходаками на чолі з Королем Ночі. Головні герої кінокартини вже розповідали про надзвичайну конфіденційність сценаріїв серіалу, а також про шокуючі сюжетні повороти, що очікують на глядачів "Гри престолів". Прем'єра серіалу відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року.

Дивіться перший трейлер 8 сезону "Гри престолів":

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.