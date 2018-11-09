Грандіозне шоу Victoria's Secret: найяскравіші фото з показу нової колекції

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"Ангели" Victoria's Secret: колекція 2018
"Ангели" Victoria's Secret: колекція 2018 / Getty images

8 листопада у нью-йоркському виставковому центрі Pier 94 відбулась одна з найочікуваніших подій у світі моди – показ нової колекції білизняного бренду Victoria's Secret. Знамениті "ангели" приміряли сексапільні вбрання, якими підкорили подіум.

Щороку мільйони прихильників білизняного бренду очікують на феєричне шоу. Організатори обирають відомі мегаполіси, в яких на кілька днів зупиняються всі "ангели" Victoria's Secret. У 2017 році китайський Шанхай гостинно приймав знаменитих моделей. А от цьогоріч грандіозне шоу прогримить у серці Сполучених Шататів Америки – Нью-Йорку.

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На подіум вийшли 60 відомих моделей. Зокрема, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Лілі Олдрідж, Ельза Госк, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, Вінні Харлоу, сестри Хадід та інші. Зірки демонстрували новинки Victoria's Secret під запальні хіти Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Ріти Ори, Шона Мендеса і The Struts. 

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Адріана Ліма

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Сара Сампайо

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Кендалл Дженнер

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Лаїс Рібейро

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Белла Хадід

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Вінні Харлоу

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Жозефін Скрівер

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Тейлор Хілл

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Жасмін Тукс

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Кендіс Сванепул

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Бехаті Прінслу

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Кендалл Дженнер

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Джіджі Хадід

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Адріана Ліма

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Ромі Стрейд

Victoria's Secret Fashion Show 2018
"Ангели" на Victoria's Secret Fashion Show 2018

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Вінні Харлоу

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Джіджі Хадід

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Барбара Фіалью

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Жизель Олівьєра

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Стелла Максвелл

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Марта Хант

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Моделі на Victoria's Secret Fashion Show 2018

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Белла Хадід

Найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи  Госк. Саме ця шведська модель отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Ельза Госк

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Ельза Госк

Не менш вражаючим став вихід моделі Ромі Стрейд, яка вийшла на подіум з металевим аксесуаром-зіркою, яка кріпилась на спині і мала вагу 12 кілограмів. Весь образ Ромі скаладав зі 125 тисяч кристалів Swarovski. На створення семикутної зірки, яка замінила традиційні "ангельські" крила, довелось витратити 150 годин і 55 тисяч кристалів Swarovski. Минулого року наряд з 275 тисяч кристалів і пір'я дістався цьогорічній зірці з розкішним бра Ельзі Хоск.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Ромі Стрейд

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Ромі Стрейд

За традицією, тільки VIP-гості мали змогу побачити феєричне шоу. Вхід на показ був тільки за спеціальним запрошеннями, які отримали представники шоу-бізнесу та індустрії моди. Всі ж прихильники Victoria's Secret переглянуть шоу під час трансляції на телеканалі ABC, що відбудеться 2 грудня. Окрім цього, змонтоване відео показу оприлюднять на офіційному сайті Victoria's Secret.

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Співачка і VIP-гість Bebe Rexha

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Виконавець Ендрю Таггарт з гурту The Chainsmokers

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Співачка Холзі

Victoria's Secret Fashion Show 2018
Співачка Ріта Ора

Всі фото: Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Victoria's Secret Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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