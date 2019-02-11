Греммі-2019: фото найкращих образів з червоної доріжки

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Греммы 2019 - фото з червоної доріжки премії Греммі 2019
Греммі-2019: найкращі образи з червоної доріжки / 24 Канал

10 лютого (17:00 в США, 03:00 за Києвом) у Лос-Анджелесі відбулася 61-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі.

Окрім неймовірного дійства, на церемонії нагородження престижної музичної премії Греммі-2019 знаменитості, як завжди, вразили своїми розкішними образами. А от тріумфаторки вечора Леді Гага, Дуа Ліпа, Кейсі Масгрейвс, Cardi B засяяли не тільки на червоній доріжці, але й на сцені. 

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LifeStyle 24 зібрав найкращі образи з червоної доріжки, які вразили своєю екстравагантністю та вишуканістю.

Співачка Eve на Греммі-2019
Співачка Eve на Греммі-2019 / Getty Images

Леді Гага
Леді Гага на Греммі-2019 / Getty Images

Джада Пінкетт-Смітт
Джада Пінкет-Смітт / Getty Images

Хайді Клум на Греммі-2019
Хайді Клум на Греммі-2019 / Getty Images

Дуа Ліпа на Греммі-2019
Дуа Ліпа / Getty Images

Кендра Еріка
Кендра Еріка / Getty Images

Греммі-2019
Зіркові гості Греммі-2019 / Getty Images

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Getty Images

Аліша Кіз
Аліша Кіз / Getty Images

Майлі Сайрус з батьками
Майлі Сайрус з батьками / Getty Images

Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музика Grammy Нагороди
Джерело: 24 канал
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