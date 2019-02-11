Греммі-2019: фото найкращих образів з червоної доріжки
10 лютого (17:00 в США, 03:00 за Києвом) у Лос-Анджелесі відбулася 61-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі.
Окрім неймовірного дійства, на церемонії нагородження престижної музичної премії Греммі-2019 знаменитості, як завжди, вразили своїми розкішними образами. А от тріумфаторки вечора Леді Гага, Дуа Ліпа, Кейсі Масгрейвс, Cardi B засяяли не тільки на червоній доріжці, але й на сцені.
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LifeStyle 24 зібрав найкращі образи з червоної доріжки, які вразили своєю екстравагантністю та вишуканістю.
Співачка Eve на Греммі-2019 / Getty Images
Леді Гага на Греммі-2019 / Getty Images
Джада Пінкет-Смітт / Getty Images
Хайді Клум на Греммі-2019 / Getty Images
Дуа Ліпа / Getty Images
Кендра Еріка / Getty Images
Зіркові гості Греммі-2019 / Getty Images
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Getty Images
Аліша Кіз / Getty Images
Майлі Сайрус з батьками / Getty Images
Дуа Ліпа / Getty Images