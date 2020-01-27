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Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки

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Найкращі образи червоної доріжки Греммі-2020 / Колаж LifeStyle 24

27 січня у Лос-Анджелесі відбулася 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. До церемонії нагородження, американські знаменитості, як завжди, підійшли дуже відповідально і намагилися вразити глядачів своїми розкішними образами.

LifeStyle 24 зібрав найкращі образи з червоної доріжки, які вразили своєю екстравагантністю та вишуканістю.

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Аріана Гранде

26-річна американська співачка вражала на червоній доріжці Греммі вбранням справжньої принцеси. Дівчина обрала тюлеве плаття від Giambattista Valli сірого відтінку, яке зшите на замовлення, і велюрові рукавички в тон. Волосся зібрала у фірмовий хвіст, якому не зраджує навіть на престижному світському заході. 

греммі 2020
Аріана Гранде на церемонії Греммі 2020 / Getty Images 

Біллі Айліш

Головна лауреатка Греммі 2020 виборола чотири статуетки у головних номінаціях музичної премії, проте 18-річна виконавиця вкотре доводить, що спроможна вражати не лише вокальними даними, а й екстравагантним стилем. На червоному хіднику Біллі Айліш постала в об'ємному костюмі Gucci, логотип якого прикрасив навіть декоративну прозору маску та дуже довгі нігті. Вбрання знаменитості вкотре довело поєднало кислотний та чорний колір. 

греммі 2020
Біллі Айліш на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Ліззо 

На престижній церемонії зірка отримала найбільшу кількість номінацій, ставши лауреаткою у трьох категоріях. Ліззо для публічного виходу обрала елегантний образ, який поєднав у собі всю можливу розкіш – хутро та каміння. Вона постала у білосніжній сукні з екстремальним вирізом, всипаній сотнями діамантів. Оголені плечі знаменитість прикрила накидкою зі штучного хутра, а пишне декольте прикрасила не менш коштовним кольє. 

Проте на престижній премії Ліззо не обмежилася однією сукнею, змінивши вишуканий образ на більш відвертий. Її пишні форми підкреслила обтисла прозора сукня зі срібною бахромою, одягнена на боді в тон. 

греммі 2020
Ліззо на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

греммі 2020
Ліззо на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Алессандра Амброзіо

Бразильська супермодель спроможна приголомшити навіть серед найбільш стильних представників сучасного шоу-бізнесу. 38-річний "ангел" Victoria's Secret на червоній доріжці постала у комбінезоні від французького модного будинку Balmain, відмовившись від елегантних суконь. Асиметричне чорно-біле вбрання підкреслило приголомшливо стрункі ноги моделі. Білий мінікомбінезон гармонійно поєднався з чорною накидкою на одне плече. Алессандра Амброзіо не була стриманою й в аксесуарах, обравши масивні геометричні сережки. 

греммі 2020
Алессандра Амброзіо на церемонії Греммі 2020 / Getty Images


Гайді Клум на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

греммі
Пріянка Чопра та Нік Джонас на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @priyankachopra

греммі 2020
Пріянка Чопра на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @priyankachopra

греммі 2020
Дуа Ліпа на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @dualipa

греммі 2020
Дуа Ліпа та Анвар Хадід на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @dualipa

греммі
Lil Nas X на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

греммі 2020
Cardib та Offset на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @iamcardib

греммі 2020
Cardib на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @iamcardib

греммі 2020
Кріссі Тейген та Джон Ледженд на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

греммі 2020
ЛанаДель Рей з новим бойфрендом на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

греммі 2020
Каміла Кабелло на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @camila_cabello

греммі 2020
Каміла Кабелло з татом на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @camila_cabello

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Голлівуд LifeStyle Музика Стиль і мода Мода Греммі Нагороди
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