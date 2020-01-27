Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки

27 січня у Лос-Анджелесі відбулася 62-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Греммі. До церемонії нагородження, американські знаменитості, як завжди, підійшли дуже відповідально і намагилися вразити глядачів своїми розкішними образами.

LifeStyle 24 зібрав найкращі образи з червоної доріжки, які вразили своєю екстравагантністю та вишуканістю.

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Аріана Гранде

26-річна американська співачка вражала на червоній доріжці Греммі вбранням справжньої принцеси. Дівчина обрала тюлеве плаття від Giambattista Valli сірого відтінку, яке зшите на замовлення, і велюрові рукавички в тон. Волосся зібрала у фірмовий хвіст, якому не зраджує навіть на престижному світському заході.



Аріана Гранде на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Біллі Айліш

Головна лауреатка Греммі 2020 виборола чотири статуетки у головних номінаціях музичної премії, проте 18-річна виконавиця вкотре доводить, що спроможна вражати не лише вокальними даними, а й екстравагантним стилем. На червоному хіднику Біллі Айліш постала в об'ємному костюмі Gucci, логотип якого прикрасив навіть декоративну прозору маску та дуже довгі нігті. Вбрання знаменитості вкотре довело поєднало кислотний та чорний колір.



Біллі Айліш на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Ліззо

На престижній церемонії зірка отримала найбільшу кількість номінацій, ставши лауреаткою у трьох категоріях. Ліззо для публічного виходу обрала елегантний образ, який поєднав у собі всю можливу розкіш – хутро та каміння. Вона постала у білосніжній сукні з екстремальним вирізом, всипаній сотнями діамантів. Оголені плечі знаменитість прикрила накидкою зі штучного хутра, а пишне декольте прикрасила не менш коштовним кольє.

Проте на престижній премії Ліззо не обмежилася однією сукнею, змінивши вишуканий образ на більш відвертий. Її пишні форми підкреслила обтисла прозора сукня зі срібною бахромою, одягнена на боді в тон.



Ліззо на церемонії Греммі 2020 / Getty Images



Ліззо на церемонії Греммі 2020 / Getty Images

Алессандра Амброзіо

Бразильська супермодель спроможна приголомшити навіть серед найбільш стильних представників сучасного шоу-бізнесу. 38-річний "ангел" Victoria's Secret на червоній доріжці постала у комбінезоні від французького модного будинку Balmain, відмовившись від елегантних суконь. Асиметричне чорно-біле вбрання підкреслило приголомшливо стрункі ноги моделі. Білий мінікомбінезон гармонійно поєднався з чорною накидкою на одне плече. Алессандра Амброзіо не була стриманою й в аксесуарах, обравши масивні геометричні сережки.



Алессандра Амброзіо на церемонії Греммі 2020 / Getty Images



Гайді Клум на церемонії Греммі 2020 / Getty Images



Пріянка Чопра та Нік Джонас на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @priyankachopra



Пріянка Чопра на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @priyankachopra



Дуа Ліпа на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @dualipa



Дуа Ліпа та Анвар Хадід на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @ dualipa



Lil Nas X на церемонії Греммі 2020 / Getty Images



Cardib та Offset на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @iamcardib



Cardib на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @iamcardib



Кріссі Тейген та Джон Ледженд на церемонії Греммі 2020 / Getty Images



ЛанаДель Рей з новим бойфрендом на церемонії Греммі 2020 / Getty Images



Каміла Кабелло на церемонії Греммі 2020 / Instagram | @camila_cabello